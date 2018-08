Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,29%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,14%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +0,04%



Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) (-2,03%) und Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (-2,11%) hätten unter einer Herabstufung der Chip-Branche durch ein Analystenhaus gelitten. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach vorangegangenem Kurssprung um 4,83% schwächer. DowDuPont (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H, Ticker-Symbol: 6D8, NYSE-Symbol: DWDP) mit +2,01% an der Dow-Spitze.



Japanischer Aktienmarkt aktuell leichter. Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6): 22.412 Punkte.



adidas habe in Q2 den Umsatz währungsbereinigt um 10% auf 5,26 Mrd. EUR gesteigert. Das Betriebsergebnis habe sich um 17% auf 592 Mio. EUR verbessert. Der Sportartikelhersteller habe die Prognose eines währungsbereinigten Umsatzanstiegs um ca. 10% für das Gesamtjahr bestätigt.



Gute Ergebnisse in den USA und in Deutschland in Q2 würden die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) die Jahresprognose nochmals anheben lassen. Es werde nun mit einem um 100 Mio. EUR erhöhten bereinigten Betriebsergebnis (EBITDA) von 23,4 Mrd. EUR gerechnet, habe der Konzern mitgeteilt. Der Umsatz sei in Q2 organisch um 1,3% auf 18,4 Mrd. EUR gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis habe organisch um 3,9% auf 5,93 Mrd. EUR zugelegt.



Negative Wechselkurseffekte hätten bei Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) das Wachstum in Q2 gebremst. Der Umsatz sei nur um 0,5% (organisch: +5,2%) auf 3,7 Mrd. EUR gewachsen. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 13,7% auf 920 Mio. EUR gefallen, was zu einem gro-ßen Teil ebenfalls durch Währungsverluste verursacht worden sei.



Ein nachhaltiges Wachstum im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft habe in Q3 bei der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) für ein gutes Ergebnis gesorgt. Der Umsatz sei um 5% auf 5,016 Mrd. EUR gestiegen, das bereinigte EBITDA habe sich um 2,4% auf 227 Mio. EUR erhöht. (10.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag freundlicher geschlossen, wobei sich insbesondere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder schwertat, so die Analysten der NORD LB.Mit Hilfe eines Kurssprungs bei adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe es allerdings auch hier für ein kleines Plus gereicht.DAX +0,34%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +0,71%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +0,71%Die Berichtssaison sei auch am Donnerstag in vollem Gange. Vier DAX-Werte hätten ihre Bücher geöffnet: Die Bewegungen hätten sich aber bis auf adidas (+9,42%) in engen Grenzen gehalten. Die thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF)-Zahlen hätten die Anleger hingegen nicht beeindruckt: Am DAX-Ende habe die Aktie 1,72% verloren.