Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (23.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Anleger wieder in Goldgräberstimmung - ChartanalyseBis in das Frühjahr 2016 hinein befand sich adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, tendierte aber bis dahin überwiegend an der oberen Trendkanalbegrenzung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ende April sei es schließlich gelungen mit einem sog. Breakaway Gap darüber auszubrechen und für eine anschließende Rally-Beschleunigung zu sorgen. Bis Ende Oktober letzten Jahres hinein sei es dem Wertpapier schließlich gelungen auf ein Verlaufshoch von 160,30 Euro anzusteigen. Nur wenig später sei es jedoch zu einem Rückzug der Käufer und nachgebenden Notierungen auf das Niveau von 129,60 Euro gekommen. Nur kurze Zeit später habe adidas seine Verluste aber wieder eingegrenzt und sich rasch an seine Jahreshochs aus 2016 angenähert. Zwar sei der Start in dieses Jahr von keiner Glanzleistung geprägt gewesen, aber relativ schnell habe sich das Papier wieder am EMA 50 gefangen und im heutigen Handel auf frische Jahreshochs zugelegt. Weitere Kursgewinne dürften nun folgen und machen ein Long-Investment überaus attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.01.2017)Börsenplätze adidas-Aktie:152,85 EUR +0,43% (23.01.2017, 14:24)Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:152,949 EUR +0,57% (23.01.2017, 14:31)