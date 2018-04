Kursziel

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 240 buy Baader Bank Volker Bosse 20.04.2018 205 hold Deutsche Bank Franziska Eckersberger 20.04.2018 240 buy UBS Fred Speirs 19.04.2018 - kaufen DZ BANK Herbert Sturm 18.04.2018 200 neutral JPMorgan Chiara Battistini 18.04.2018 228 buy Commerzbank Andreas Riemann 11.04.2018 206 hold Berenberg Bank Zuzanna Pusz 10.04.2018 215 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 04.04.2018 211 halten Independent Research Laura Cherdron 23.03.2018 220 outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 16.03.2018 225 buy Goldman Sachs Richard Edwards 16.03.2018 220 kaufen LBBW Thomas Hofmann 15.03.2018 220 buy S&P Capital IQ Ahmad Halim 15.03.2018 220 buy Citigroup Dan Homan 15.03.2018 200 equal-weight Barclays Julie Zhuang 15.03.2018 243 outperform Credit Suisse Simon Irwin 15.03.2018 211 accumulate equinet AG Mark Josefson 14.03.2018 210 buy Warburg Research Jörg Frey 14.03.2018 220 buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 14.03.2018

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (23.04.2018/ac/a/d)



Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nach Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 243 oder 200 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG hat am 14. März die Ergebnisse des Gesamtjahres 2017 veröffentlicht. adidas habe im Geschäftsjahr 2017 starke operative und finanzielle Ergebnisse erzielt, so das Unternehmen. Seine strategischen Wachstumsbereiche - Nordamerika, China und Digital Commerce - seien die Haupttreiber des Unternehmenserfolgs gewesen. Vorstand und Aufsichtsrat der adidas AG würden beabsichtigen, der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 2,60 Euro je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen. Dies bedeute eine Erhöhung von 30% gegenüber dem Vorjahr."2018 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung unserer Langfristziele bis 2020. Wir erwarten qualitativ hochwertiges Wachstum mit überproportionalen Gewinnsteigerungen. Das ermöglicht uns, unsere Profitabilität bis 2020 noch deutlicher zu verbessern und unsere langfristige Prognose erneut anzuheben", so Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender der adidas AG.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der adidas-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Simon Irwin. Der Aktienanalyst der Credit Suisse hat am 15.03. nach Zahlen das Kursziel für den DAX-Titel von 223 Euro auf 243 Euro erhöht und sein "outperform"-Rating bestätigt. adidas habe dank einer starken Markendynamik im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, so Irwin. Es bestehe außerdem weiteres Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Margen sowie die Barmittelentwicklung. Der Analyst habe seine Prognosen nach oben revidiert.Dagegen hat Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, am 15.03. sein Kursziel für adidas von 205 Euro auf 220 Euro angehoben und den Titel von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. adidas habe 2017 mit einem operativen Ergebnis von 2,07 Mrd. EUR seine Prognose leicht übertreffen können, so der Analyst. Die Umsetzung der US-Steuerreform habe zu einem negativen Sondereffekt von 76 Mio. Euro geführt, womit das Nettoergebnis zusammen mit höher als erwartet ausgefallenen Verlusten aus nicht fortgeführten Aktivitäten mit 5,43 Euro je Aktie seine diesbezüglichen Erwartungen (5,88 EUR) verfehlt habe. Die gelplante Dividende von 2,60 Euro je Aktie übertreffe die Erwartungen des Analysten (2,40 Euro). Von der Fußball WM erwarte er einen nur leichten Rückenwind für die Geschäftsentwicklung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur adidas-Aktie auf einen Blick: