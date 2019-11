Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

274,25 EUR +2,99% (07.11.2019, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

274,50 EUR +2,16% (07.11.2019, 11:02)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (07.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas-Chef Kasper Rorsted habe gestern gesagt, dass sich die Dynamik abgeschwächt habe und die Zahlen vielleicht weniger stark gewesen seien als erwartet. Der Betriebsgewinn von 897 Mio. Euro habe die Erwartungen der Anleger auf jeden Fall übertroffen. adidas halte am positiven Ausblick fest und Rorsted habe gestern gesagt, dass das 4. Quartal gut sein werde und dass man Vollgas geben werde.Was die Charttechnik betreffe, verweise der Aktienprofi auf die aufsteigende 200-Tage-Linie. Es sei möglich, dass die adidas-Aktie noch etwas mehr abgebe. Wenn die Unterstützungszone im Bereich von 267 Euro nicht halten werde, könnte sich die adidas-Aktie der 200-Tage-Linie noch mal annähern. Mittelfristig dürfte das nur eine kleinere Konsolidierung bei der adidas-Aktie sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze adidas-Aktie: