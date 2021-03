Kursziel

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 358 buy UBS Zuzanna Pusz 16.03.2021 340 buy Goldman Sachs Richard Edwards 11.03.2021 336 buy Société Générale Antoine Riou 11.03.2021 330 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 09.10.2019 317 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 09.03.2021 310 buy Berenberg Graham Renwick 25.01.2021 310 neutral Merrill Lynch David Holmes 14.01.2021 310 halten Independent Research Lars Lusebrink 11.03.2021 310 halten DZ BANK Herbert Sturm 11.03.2021 305 neutral Credit Suisse Simon Irwin 11.03.2021 305 add Baader Bank Volker Bosse 11.03.2021 300 buy Commerzbank Andreas Riemann 08.08.2019 300 sector perform RBC Capital Markets Piral Dadhania 10.03.2021 290 hold Hauck & Aufhäuser Christian Salis 11.03.2021 285 neutral Exane BNP Paribas Warwick Okines 03.10.2019 280 buy HSBC Erwan Rambourg 08.04.2020 280 neutral J.P. Morgan Chiara Battistini 15.03.2021 278 hold Deutsche Bank Francesca Di Pasquantonio 11.03.2021 270 hold Jefferies James Grzinic 19.03.2021 260 halten Nord LB Karsten Rahlf 30.12.2020 245 buy Citigroup Adam Cochrane 28.04.2020 215 sell Warburg Research Jörg Frey 19.03.2021 210 underweight Morgan Stanley Elena Mariani 11.11.2020

Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

281,00 EUR -2,09% (19.03.2021, 17:40)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

282,00 EUR -1,33% (19.03.2021, 22:26)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (20.03.2021/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nach Bekanntgabe der GJ-Zahlen 2020 zu? 358 oder 210 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG hat am 10. März die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.Im 4. Quartal konnte sich das Geschäft weiter erholen. Die Entwicklung blieb aber gegenüber dem Vorjahr zurück. So gaben die Erlöse um 5% auf 5,5 Mrd. Euro nach. Währungsbereinigt gab es aber ein Plus von 1%. Das Betriebsergebnis ging um knapp 8% auf 225 Mio. Euro zurück. Damit konnten die Zahlen die Erwartungen übertreffen. Im Gesamtjahr 2020 brachen Umsatz und Gewinn stark ein.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den GJ-Zahlen 2020 zur adidas-Aktie?