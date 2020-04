Kursziel

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 330 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 09.10.2019 300 buy Commerzbank Andreas Riemann 08.08.2019 290 hold Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 15.04.2020 290 buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 23.03.2020 285 neutral Exane BNP Paribas Warwick Okines 03.10.2019 280 buy HSBC Erwan Rambourg 08.04.2020 268 neutral UBS Zuzanna Pusz 11.03.2020 265 buy Goldman Sachs Richard Edwards 20.04.2020 250 buy Berenberg Graham Renwick 16.04.2020 245 outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 15.04.2020 240 add Baader Bank Volker Bosse 20.04.2020 240 buy CFRA Adrian Ng 08.11.2018 235 hold Deutsche Bank Jaina Mistry 17.04.2020 228 accumulate equinet AG Mark Josefson 07.11.2018 225 buy Merrill Lynch Sophie Park 19.03.2019 225 hold Warburg Research Jörg Frey 16.04.2020 220 neutral J.P. Morgan Chiara Battistini 15.04.2020 220 hold Jefferies James Grzinic 22.04.2020 200 underweight Morgan Stanley Elena Mariani 22.04.2020 205 halten Independent Research Lars Lusebrink 12.03.2020 199 underperform Credit Suisse Simon Irwin 17.04.2020 195 halten DZ BANK Herbert Sturm 15.04.2020

Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

205,40 EUR -1,44% (24.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

209,00 EUR +1,06% (24.04.2020, 22:26)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (25.04.2020/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) vor Bekanntgabe der Q1-Zahlen 2020 zu? 330 oder 195 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG wird am 27. April die Zahlen für das 1. Quartal 2020 veröffentlichen.Vonseiten der Charttechnik kommen derzeit negative Signale für die adidas-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach unten gekreuzt, was auf rückläufige Kurse bei der adidas-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q1-Zahlen 2020 zur adidas-Aktie?Börsenplätze adidas-Aktie: