Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

290,45 EUR +1,27% (12.02.2020, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

290,80 EUR +1,36% (12.02.2020, 17:14)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (12.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie nähere sich so langsam wieder der bedeutenden 300-Euro-Marke. Und beim fränkischen Konzern sehe es weiterhin vielversprechend aus, meine die Citigroup. Analyst Adam Cochrane stufe die adidas-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel sehe er bei 320 Euro. Das vierte Quartal des deutschen Sportartikelherstellers dürfte gut ausgefallen sein, so Cochrane. Wegen des Coronavirus habe der Analyst seine Prognosen für die Region Asien-Pazifik aber nach unten revidiert.Bei adidas dürften die Auswirkungen des Coronavirus weitestgehend im Kurs eingepreist sein. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: