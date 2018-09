Kursziel

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 220 hold Warburg Research Jörg Frey 29.08.2018 235 outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 15.08.2018 235 buy UBS Fred Speirs 13.08.2018 210 hold Deutsche Bank Franziska Eckersberger 13.08.2018 207 hold Berenberg Zuzanna Pusz 10.08.2018 243 kaufen DZ BANK Herbert Sturm 10.08.2018 222 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 10.08.2018 240 buy S&P Capital IQ Adrian Ng 10.08.2018 247 outperform Credit Suisse Simon Irwin 10.08.2018 205 neutral JPMorgan Chiara Battistini 09.08.2018 240 buy Goldman Sachs Richard Edwards 09.08.2018 220 kaufen LBBW Gerold Deppisch 09.08.2018 230 halten Independent Research Lars Lusebrink 09.08.2018 240 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 09.08.2018 220 buy Baader Bank Volker Bosse 09.08.2018 236 buy Commerzbank Andreas Riemann 09.08.2018 228 accumulate equinet AG Mark Josefson 09.08.2018

Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

209,50 EUR -0,62% (05.09.2018, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

208,90 EUR -1,00% (05.09.2018, 11:38)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (05.09.2018/ac/a/d)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 247 oder 205 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG hat am 9. August die Zahlen für das Q2/2018 veröffentlicht. adidas habe ein starkes zweites Quartal präsentiert, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu den Q2-Zahlen. Der währungsbereinigte Umsatz sei um 10% gestiegen. adidas habe ein zweistelliges Wachstum in Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Russland/GUS erreicht. Die Bruttomarge des Unternehmen habe sich um 2,2 Pp auf 52,3% verbessert. Die operative Marge sei um 1,2 Pp auf 11,3% gestiegen. adidas habe in H1/2018 starke Geschäftsergebnisse erzielt. Das Unternehmen habe die Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der adidas-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Andreas Inderst. Der Aktienanalyst von Macquarie hat am 09.08. sein Kursziel von 240 Euro und sein "outperform"-Rating für die adidas-Aktie bestätigt. Die Wachstumsstory bei dem DAX-Konzern sei intakt, so der Analyst. Starke Margenverbesserungen hätten sich in Q2/2018 fortgesetzt.Dagegen hat Zuzanna Pusz, Aktienanalystin der Privatbank Berenberg, am 10.08. nach Quartalszahlen ihr Kursziel von 207 Euro und ihr "hold"-Votum für die adidas-Aktie bekräftigt. Das Berichtsquartal des Sportartikelherstellers habe den Erwartungen entsprochen, aber die flächenbereinigten Trends seien etwas besorgniserregend, so die Analystin.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur adidas-Aktie?