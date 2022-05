Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (17.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unverändert mit "strong buy" ein.adesso habe für das erste Quartal überzeugende Zahlen vorgelegt. Bei anhaltendem Personalwachstum sei der Umsatz um fast 30 Prozent gestiegen, was eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um 24 Prozent ermöglicht habe. Die Bereinigung betreffe vor allem den Verkauf des Teilkonzerns e-spirit, aus dem adesso im letzten Jahr einen Gewinn von 17 Mio. Euro erzielt habe. Im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf habe adesso seine Prognose bestätigt und strebe weiterhin ein Umsatzwachstum auf 750 bis 800 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 90 und 95 Mio. Euro an. Dazu solle auch die forcierte internationale Expansion beitragen, zu deren Unterstützung im April ein schwedisches Unternehmen akquiriert worden sei. Weitere Internationalisierungsschritte sollten bald folgen.Der Analyst habe seine Schätzungen geringfügig angepasst, sehe aber im Kern das darin abgebildete Szenario eines fortgesetzten Umsatz- und Gewinnwachstums bestätigt. Das Kursziel laute nun 242,00 Euro (vorher: 246,00 Euro), womit er der Aktie weiter ein sehr hohes Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent zutraue.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adesso-Aktie: