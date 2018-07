Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (30.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Das Papier des Dortmunder IT-Dienstleisters sei aus dem kleinen Abwärtstrendkanal ausgebrochen und nun Kurs auf das bisherige Hoch genommen. Die addesso-Aktie könnte nun also weiter in Richtung 63 Euro laufen. Fundamental wäre diese Aufwärtsbewegung auch gerechtfertigt. Neue Höchstkurse seien bis Weihnachten möglich, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze adesso-Aktie: