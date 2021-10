Aus den Änderungen habe sich ein erhöhtes Kursziel von 225,00 Euro (bisher: 215,00 Euro) ergeben, das für die adesso-Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent signalisiere. Damit bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, sein Urteil "strong buy", das nicht nur das hohe Kurspotenzial, sondern auch das seines Erachtens geringe Schätzrisiko zum Ausdruck bringt. adesso verfolge eine bewährte Wachstumsstrategie, steigere seit vielen Jahren verlässlich die Umsätze und Gewinne und zeichne sich durch eine außergewöhnliche Prognosetreue aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entwicklung auch in Zukunft fortgesetzt werde, stufe der Analyst als hoch ein, was in seinem Schätzszenario zum Ausdruck komme. (Analyse vom 29.10.2021)



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (29.10.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) weiterhin mit "strong buy" ein.Vorläufigen Zahlen zufolge habe adesso im dritten Quartal fast 174 Mio. Euro umgesetzt und damit im Vorjahresvergleich ein Wachstum um 26 Prozent erzielt. Ermöglicht worden sei das Wachstum durch die hohe Auslastung im Dienstleistungsgeschäft und durch die große Zahl an fakturierbaren Arbeitstagen. Das EBITDA habe 25,3 Mio. Euro erreicht und damit auf Vorjahresniveau gelegen, wobei zu berücksichtigen sei, dass der letztjährige Wert sehr stark von zwei großen Lizenzdeals für die Versicherungssoftware in|sure profitiert habe. Im Berichtszeitraum habe es solche Deals nicht gegeben, weswegen die vor allem im Dienstleistungsgeschäft erzielte operative Marge von 14 Prozent einen exzellenten Wert darstelle.Für die ersten neun Monate addiere sich der Umsatz somit auf 496 Mio. Euro, 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das EBITDA, das zusätzlich von den Lizenzverkäufen im ersten Halbjahr und von dem Einmalertrag aus dem Verkauf des Geschäfts mit der FirstSpirit-Software profitiert habe, habe sogar um 72 Prozent auf 81 Mio. Euro zugelegt. Doch auch ohne diesen Einmaleffekt habe sich das EBITDA-Wachstum auf 34 Prozent (auf 63,3 Mio. Euro) belaufen.Wie von Jakubowski schon im letzten Update erwartet, habe sich die bisherige adesso-Prognose für das Gesamtjahr (Umsatz über 600 Mio. Euro und EBITDA über 89 Mio. Euro) als zu vorsichtig erwiesen, weswegen das Unternehmen die Ziele nun angehoben habe. Nun werde für das Gesamtjahr ein Umsatz von mehr als 630 Mio. Euro angestrebt, während das EBITDA die Marke von 95 Mio. Euro überschreiten solle. Die EBITDA-Marge solle dabei über 14 Prozent liegen (bisher: mehr als 12 Prozent). Diese Ziele wolle adesso weitgehend unabhängig von möglichen Lizenzverkäufen erreichen, die somit die Chance auf noch höhere Zielwerte darstellen würden.Obwohl das neue Umsatzziel exakt auf dem bisherigen Schätzwert von Jakubowski und die EBITDA-Prognose nur minimal darüber (93,5 Mio. Euro) liege, habe der Analyst die gestrige Meldung dennoch zum Anlass genommen, seine Schätzungen erneut moderat anzuheben. Erfahrungsgemäß übertreffe adesso nämlich seine Ziele, darüber hinaus halte Jakubowski nach den Vertriebserfolgen in den letzten Jahren den Abschluss weiterer Lizenzdeals für wahrscheinlich, zumal adesso von einer weiterhin gut gefüllten Pipeline spreche.Dank dem höheren Umsatz und der im dritten Quartal über seinen Erwartungen ausgefallenen Profitabilität habe sich auch seine Gewinnschätzung für 2021 erhöht, nun unterstelle Jakubowski in seinem Modell ein EBITDA von 97,8 Mio. Euro, auf dessen Basis er mit einem EBIT von 65,4 Mio. Euro und mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 Euro (bisher: 93,5 Mio. Euro, 61,1 Mio. Euro und 6,37 Euro) rechne.Der Anstieg des Gewinns je Aktie sei etwas durch die Erhöhung der Aktienzahl im Zuge einer Anfang Oktober durchgeführten Kapitalerhöhung gedämpft worden. Hierbei habe adesso 0,31 Mio. neue Aktien zum Stückpreis von 160,00 Euro ausgegeben und einen Bruttomittelzufluss von knapp 50 Mio. Euro erzielt.Unverändert gelassen habe Jakubowski die Rahmendaten des Modells. Die aus seinen Schätzungen resultierenden Cashflows diskontiere er mit einem WACC-Satz von 5,3 Prozent, dem Eigenkapitalkosten von 8,0 Prozent (bestehend aus: sichererZins: 1,0 Prozent, Risikoprämie 5,8 Prozent, Betafaktor: 1,2), FK-Kosten von 3,0 Prozent, ein Steuersatz für das Tax-Shield von 33,0 Prozent und ein Ziel-FK-Anteil von 45 Prozent zugrunde liegen würden.