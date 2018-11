Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (15.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).adesso besteche Quartal für Quartal mit überzeugenden Zahlen und habe auch zwischen Juli und September ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine überproportionale Gewinnsteigerung erzielen können. In Summe der ersten neun Monate lägen der Umsatz nun 17 Prozent und das EBIT mehr als die Hälfte über Vorjahr. Damit habe der IT-Dienstleister bereits per Ende September einen Großteil der diesjährigen Prognose erzielt, weswegen Jakubowski ein Übertreffen der unternehmenseigenen Guidance für sehr wahrscheinlich halte.Dementsprechend rechne er im Rahmen seines Modells mit Werten oberhalb der Prognose und sehe auf dieser Basis den fairen Wert bei 73,80 Euro. Auch im Hinblick auf die nächsten Jahre liefere adesso ein überzeugendes Bild. Mit der starken Marktstellung in den adressierten Branchen profitiere das Unternehmen von der dort fortschreitenden Digitalisierung, gleichzeitig würden die vielfältigen Wachstumsinitiativen die Wachstumsgrundlagen um weitere Technologien, Anwendungen und Zielbranchen verbreitern. Aktuell gewinne das Thema Internationalisierung an Gewicht, mit dem adesso sowohl das günstigere Arbeitskräftepotenzial in Ländern wie Bulgarien oder der Türkei erschließe und andererseits in Märkten wie Spanien oder Niederlande expandiere, die hohes Potenzial in adesso-Schwerpunktbranchen wie Banking oder Versicherungen bieten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adesso-Aktie: