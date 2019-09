Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze adesso-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

49,50 EUR -2,75% (02.09.2019, 13:17)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (02.09.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).adesso habe im zweiten Quartal das Wachstumstempo beschleunigt und habe hierdurch in Summe der ersten sechs Monate den Umsatz um 20 Prozent steigern können. Ermöglicht worden sei die Wachstumsbeschleunigung unter anderem durch ein sehr dynamisches Geschäft mit der Versicherungssoftware in|sure, mit der im ersten Halbjahr Lizenz- und Wartungserlöse bereits über dem Niveau des gesamten Jahres 2018 erzielt worden seien.Durch die hohen Lizenzerlöse habe im zweiten Quartal auch die Ergebnissituation deutlich verbessert und der Gewinnrückgang eingeschränkt werden können. Auf Halbjahressicht würden dennoch ein um 13,9 Prozent niedrigeres EBIT und ein um ein Viertel geringerer Periodenüberschuss verbleiben. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die Kombination aus einem sehr starken Personalwachstum und einer in Teilen konjunkturbedingt gedämpften Nachfrage, was sich in einer gesunkenen Auslastung niedergeschlagen habe.Für das zweite Halbjahr habe adesso allerdings bereits ein deutlich reduziertes Tempo des Personalwachstums angekündigt und berichte von einer ab Juli wieder verbesserten Auslastung. Zusammen mit dem erwarteten lebhaften Lizenzgeschäft sehe sich das Unternehmen deswegen auf einem guten Weg, um die bestätigte Umsatz- und EBITDA-Prognose (ein Umsatzwachstum auf mindestens 410 Mio. Euro und ein EBITDA in der Spanne zwischen 40 und 45 Mio. Euro) zu erreichen.Aus den Änderungen ergebe sich ein minimal reduziertes Kursziel von 68,70 Euro (alt: 70,00 Euro), das gegenüber dem aktuellen Börsenkurs weiterhin ein hohes Kurspotenzial von rund 35 Prozent signalisiere.Vor diesem Hintergrund bestätigen Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "buy". (Analyse vom 02.09.2019)