Die Zahlen zum 3. Quartal von ad agents und Webgains seien stark ausgefallen. Leider werde das Gesamtbild nach wie vor von der schwachen Entwicklung bei ad pepper media eingetrübt.



Da Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, dies jedoch für ein temporäres Problem hält, den Kern der Equity Story vielmehr bei Webgains und ad agents sieht und die strukturellen Wachstumstreiber des E-Commerce trotz kurzfristigem Gegenwind als intakt einstuft, bestätigt er sein Rating "kaufen" und Kursziel von 8,10 Euro für die ad pepper media-Aktie. (Analyse vom 20.10.2021)



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper habe gestern nach Börsenschluss gute vorläufige Zahlen zum 3. Quartal veröffentlicht und darüber hinaus eine Guidance für das wichtige Jahresschlussquartal bekannt gegeben.Im 3. Quartal habe ad pepper auf Gruppenebene ein Wachstum der Bruttoerlöse von +19,7% yoy auf 27,7 Mio. Euro erzielt. Wie im Rahmen der Zahlen zum 2. Quartal prognostiziert, habe das Unternehmen Nettoerlöse in Höhe von 7,0 Mio. Euro (+16,5% yoy; MONe: 6,9 Mio. Euro) erreicht.Mit Blick auf die Segmente zeige sich erneut ein sehr gemischtes Bild. So habe das Affiliate-Netzwerk Webgains - insbesondere vor dem Hintergrund des Corona-geprägten starken Vorjahresvergleichsquartals - mit einem Wachstum von +32,7% yoy ein erneut dynamisches Wachstum verzeichnet (Q3/20: +32,2% yoy). Treiber dieser erfreulichen Entwicklung sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG ein gutes E-Commerce-Umfeld.Mit einem Wachstum von +31,1% yoy auf Erlöse in Höhe von 2,2 Mio. Euro habe auch das Segment ad agents erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum erzielt. Hier habe das Unternehmen u.a. vom erfolgreichen Cross-Selling bzw. Up-Selling profitiert.Auf Ergebnisebene sei das EBITDA der Gruppe im 3. Quartal mit 1,2 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro) angesichts der schwachen Entwicklung im Segment ad pepper media (0,1 Mio. Euro vs. 0,5 Mio. Euro im Vj.) spürbar niedriger ausgefallen. Die Bereiche Webgains und ad agents hätten das EBITDA absolut betrachtet auf 1,1 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) bzw. 0,6 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro) gesteigert. Dabei habe ad agents trotz einiger Neueinstellungen eine leicht verbesserte EBITDA-Marge von 26,5% (Vj.: 26,1%) erreicht. Webgains hingegen habe bei der Profitabilität aufgrund eines stärkeren Personalaufbaus mit 25,9% eine niedrigere Marge ausgewiesen (Vj.: 29,3%).Mit Blick auf das wichtige Jahresschlussquartal gehe der Vorstand von einem Gruppenumsatz "von bis zu 8,0 Mio. Euro" aus, was ein deutlich schwächeres Wachstum von nur noch +4,6% yoy impliziere. Hintergrund dieser vorsichtigen Guidance sei die aktuell geringe Visibilität des E-Commerce-Wachstums der nächsten Monate. Neben der Gretchenfrage, wie nachhaltig das starke Lockdown-bedingte E-Commerce-Wachstum im aktuellen durch Lockerungen geprägten Umfeld ausfalle, komme derzeit erschwerend Gegenwind vonseiten der Logistik bzw. Beschaffung auf die Branche zu.So habe vergangene Woche z.B. der Online-Fashion-Händler Asos im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen nur noch ein Wachstum von 10% bis 15% in Aussicht gestellt (CAGR 2016-2021: +22,0%) und u.a. auf die industrieweit bestehenden Störungen der Lieferketten verwiesen. Wenngleich die Aktienanalysten von der Montega AG davon ausgehen würden, dass ad pepper durch die breit diversifizierte Kundenbasis ein schwächeres Wachstum einzelner Kunden kompensieren könne, hätten sie ihre Prognosen aufgrund des Personalaufbaus insbesondere ergebnisseitig reduziert.