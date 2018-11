Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (16.11.2018/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper habe gestern den Q3-Bericht veröffentlicht, nachdem bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt worden seien. Darüber hinaus sei mit neuen Rekordumsätzen im Online-Handel am Singles Day die für die Branche wichtigste Jahreszeit eingeläutet worden.Umsatz- und Ergebniskennzahlen bestätigt: Die im Oktober berichteten vorläufigen 9M-Eckdaten seien bestätigt worden. Lediglich die liquiden Mittel hätten sich auf 16,4 Mio. Euro etwas stärker reduziert, als Mitte Oktober avisiert (vorl. Zahlen: 18,8 Mio. Euro; 31.12.2017: 20,1 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies primär auf gesunkene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, worin vor allem Provisionen an Affiliates enthalten seien, die noch nicht ausbezahlt worden seien. Webgains bediene die Affiliates mit einer Latenz zur Vereinnahmung der Provisionen von den Merchants. Im Jahresschlussquartal dürfte sich dieser Effekt jedoch wieder normalisieren, sodass Markmann davon ausgehe, dass die liquiden Mittel am Jahresende wieder rund 20 Mio. Euro betragen würden.Branchenverband passe Wachstumsprognose leicht an: Zu Beginn des Jahres sei der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) noch von einem Wachstum i.H.v. 10% für den Bereich der digitalen Werbung (Online und Mobile) ausgegangen. Mitte September sei diese Prognose auf 7% reduziert worden, was laut BVDW hauptsächlich auf die negativen Auswirkungen der im Mai in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zurückzuführen sei. Die geringere Wachstumsdynamik habe sich auch im Segment Webgains im ersten Halbjahr gezeigt (H1: -1,2%). Im dritten Quartal habe sich dies bereits (Q3: +6,2%; 9M: +1,3%) normalisiert, sodass Markmann auch in Q4 nur noch mit wenigen negativen Effekten aufgrund der DSGVO rechne.Ausblick auf das Jahresschlussquartal: Das für Webgains traditionell wichtige vierte Quartal sei vergangenen Sonntag durch den Singles Day in China eingeläutet worden (Umsatz Alibaba am Singles Day 2018: 27,3 Mrd. Euro, +27% yoy). Auch in Europa gewinne das Online-Vorweihnachtsgeschäft durch die Cyber-Week Ende November deutlich an Dynamik. Im vergangenen Jahr seien hierzulande laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) online rund 1,7 Mrd. Euro am Cyber-Wochenende umgesetzt worden (+18,2% yoy). Markmann gehe davon aus, dass Webgains durch die Ende 2017 eingeführte neue Technologie-Plattform gut positioniert sei, um von den diesjährigen Online-Shopping-Events zu profitieren. Darüber hinaus erwarte er in den nächsten Wochen weiteren positiven Newsflow im Bereich der künstlichen Intelligenz. Durch die Anfang Oktober habe Partnerschaft mit dem Technologie-Startup Humanise verkündet. AI dürften sich nun die Entwicklungsschritte beschleunigen und zeitnah erste Produktdetails bekanntgegeben werden.Den Kursrücksetzer der letzten Wochen hält Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, für übertrieben und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse daher seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie mit unverändertem Kursziel von 4 Euro. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link