Börse Frankfurt-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,55 EUR -1,54% (16.11.2018, 09:05)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (16.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper media International habe 9-Monats-Zahlen veröffentlicht, die den vorläufigen Zahlen entsprechen würden. Der 9M-Umsatz sei um 19% J/J like-for-like auf EUR 27,6 Mio. gestiegen, aber das EBITDA sei um 3% J/J auf EUR 926 tsd. gesunken, hauptsächlich durch enttäuschende Ergebnisse im ad agents Segment. ad peppers Finanzposition bleibe sehr solide mit einer Nettocashposition (inklusive Wertpapiere) von EUR 19 Mio. Der Analyst erwarte aufgrund des Weihnachtsgeschäfts ein starkes Q4, wenn auch nicht so profitabel wie im Vorjahresquartal.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die ad pepper media-Aktie und das Kursziel von EUR 4,00. (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze ad pepper media-Aktie: