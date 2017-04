Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,009 EUR -1,08% (20.04.2017, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,003 EUR -0,35% (20.04.2017, 09:58)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (20.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) von "halten" auf "kaufen" herauf.ad pepper habe gestern vorläufige Q1-Zahlen berichtet und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Insgesamt hätten die Zahlen auf Höhe der bereits im März kommunizierten Eckwerte (Umsatz ca. 16 Mio. Euro, EBITDA ca. -0,3 Mio. Euro) gelegen.Umsatzseitig habe ad pepper in den ersten drei Monaten einen Rekordumsatz von 16,4 Mio. Euro erzielt. Besonders dynamisch hätten sich die Segmente ad pepper media und ad agents entwickelt. Im Traditionssegment (ad pepper media) habe sich der Umsatz deutlich auf rund 1,5 Mio. Euro (+31,5%) verbessert. Auch die Performanceagentur ad agents habe ein starkes Wachstum der Erlöse um knapp 30% auf 3,4 Mio. Euro verzeichnet. ad pepper sei es in beiden Segmenten gelungen, sowohl durch Neukundengewinnung als auch durch erhöhte Umsätze mit Bestandskunden zu wachsen. Webgains, als umsatzstärkstes Segment (rund 72% vom Gesamtumsatz), sei mit 7,7% auf 11,5 Mio. Euro erneut langsamer als die anderen Segmente gewachsen. Negativ habe sich hier abermals die Pfundschwäche gegenüber dem Euro ausgewirkt (währungsbereinigt habe das Umsatzplus bei 16,5% gelegen).Ergebnisseitig sei die leicht rückläufige Bruttomarge insbesondere auf das Segment Webgains (Bruttomarge: -6,9%) zurückzuführen. Der Druck der Großkunden (u.a. Nike) habe hier nicht vollends durch höhermargiges Provisionsgeschäft mit kleineren Kunden kompensiert werden können. Die OPEX seien auf Konzernebene wie erwartet deutlich angestiegen (+38,1% auf 4,5 Mio. Euro, Vj.: 3,2 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies auf Abfindungszahlungen sowie Investitionen im Segment Webgains. Insbesondere für die Implementierung des IBM Watson-Projekts sei hier im laufenden Jahr mit weiterem Personalaufbau zu rechnen (MONe: 180 Mitarbeiter zum Jahresende 2017 vs. 171 Mitarbeiter in 2016). Der Analyst gehe davon aus, dass Watson durch die Investitionen bereits ab dem zweiten Halbjahr eingesetzt werden könne und daher zeitnah erste Erfolge aus der Kooperation mit IBM visibel würden.Nach Fortschreibung des DCF-Modells hebt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel leicht auf 2,30 Euro an (zuvor: 2,20 Euro) und stuft die ad pepper media-Aktie nach dem überzogenen Kursrücksetzer der letzten Wochen wieder auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 20.04.2017)Börsenplätze ad pepper media-Aktie: