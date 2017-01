Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (30.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Timo Buss von der Montega AG:Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) weiterhin zu kaufen.ad pepper habe heute Morgen vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. In Q4 habe der Umsatz 19,3 Mio. Euro (+2,5%) betragen. Im Gesamtjahr habe ad pepper damit die höchsten Erlöse in der Firmengeschichte erzielt (61,2 Mio. Euro), die die Analystenerwartung weitestgehend erfüllt hätten (MONe: 61,9 Mio. Euro). Webgains als größtes Segment im Konzern habe einen Umsatzbeitrag i.H.v. 43,9 Mio. Euro (+7,4%) geleistet. Das Segment habe jedoch in H2 einen deutlichen Verlust an Momentum gezeigt (währungsbereinigtes Wachstum: 23% in H1 vs. 13% in H2). Durch die Pfundabwertung infolge der Brexit-Entscheidung sei der Segmentumsatz im Schlussquartal sogar erstmalig in Euro moderat auf 14,0 Mio. Euro zurückgegangen (Q4/15: 14,6 Mio. Euro). Die auf Suchmaschinenmarketing fokussierte Agentur ad agents habe dagegen in Q4 erneut deutlich zweistellig wachsen können (+22%) und habe mit 12,0 Mio. Euro einen Umsatz-Rekordwert erzielt.Bei einem Bruttoergebnis von 4,6 Mio. Euro in Q4 und zuvor im Jahresverlauf weitestgehend konstanten OPEX (rd. 3,5 Mio. Euro pro Quartal) werte Buss das erzielte EBIT (0,4 Mio. Euro) als enttäuschend. Die OPEX hätten in Q4 4,2 Mio. Euro betragen und damit signifikant über der Analystenerwartung gelegen (MONe: 3,8 Mio. Euro). Teilweise sei dies durch Abfindungszahlungen an ehemalige Vorstandsmitglieder von Webgains begründbar (MONe: 0,2 Mio. Euro), jedoch deute der Kostenanstieg ebenfalls auf einen regulären Personalaufbau in London hin. Das Segment-EBITDA bei Webgains sei in Q4 deutlich gefallen (von 0,9 Mio. um etwa 0,5 Mio. Euro) und auf Nachfrage beim Management sei bestätigt worden, dass es bei der Tochtergesellschaft teilweise zu Neueinstellungen im Entwicklungsbereich gekommen sei. Buss gehe aus diesem Grund davon aus, dass das OPEX-Niveau auf Konzernebene künftig zwischen 3,7 und 3,8 Mio. Euro liegen und entsprechend eine negative Auswirkung auf die kurzfristige Skalierbarkeit haben werde. Entsprechend habe er seine Ergebnisprognosen für 2017 ff. reduziert.Da die gestiegenen Aufwendungen nicht alleinig durch Einmaleffekte erklärbar sind und zu einem nachhaltig höheren OPEX-Niveau führen dürften, habe Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel bei gesenkten Prognosen auf 3,00 Euro reduziert (zuvor: 3,10 Euro). In Anbetracht des Upside-Potenzials von 19% und der erwarteten Ergebnisverbesserung bestätige er jedoch die Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie. (Analyse vom 30.01.2017)Börsenplätze ad pepper media-Aktie: