Börsenplätze a2 Milk-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

9,521 EUR +0,02% (08.04.2020, 08:04)



Tradegate-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

9,63 EUR 0,00% (07.04.2020)



NZX (News Zeland´s Exchange)-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

17,93 USD 0,00% (08.04.2020)



ISIN a2 Milk-Aktie:

NZATME0002S8



WKN a2 Milk-Aktie:

A1JB6S



Ticker-Symbol a2 Milk-Aktie:

14L



NZX-Symbol a2 Milk-Aktie:

ATM



Kurzprofil a2 Milk Company Limited:



Die a2 Milk Company Limited (a2MC) (ISIN: NZATME0002S8, WKN: A1JB6S, Ticker-Symbol: 14L, NZX-Ticker-Symbol: ATM) beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung von Milch der Marke a2MC und verwandten Produkten, die durch das Eigentum an geistigem Eigentum unterstützt wird, das die Identifizierung von Rindern für die Herstellung von A1-proteinfreien Milchprodukten ermöglicht. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig, zu denen Australien und Neuseeland, China und andere asiatische Länder, Großbritannien und die USA gehören. Die Portfoliozusammensetzung des Unternehmens umfasst Flüssigmilch, Säuglingsanfangsnahrung und anderes. Zu den Marken gehören a2 Milk und a2 Platinum. (08.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - a2 Milk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von a2 Milk Company Limited (ISIN: NZATME0002S8, WKN: A1JB6S, Ticker-Symbol: 14L, NZX-Ticker-Symbol: ATM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf der Suche nach potenziellen Krisengewinnern würden Anleger im entfernten Neuseeland auch auf a2 Milk stoßen Die Gesellschaft fokussiere sich auf Milchprodukte ohne das Protein Beta-Casein A1. Gerade in der Volksrepublik China treffe das Unternehmen auf eine rege Nachfrage - offenbar auch in der Corona-Krise.Wie die IG Group Limited berichte, bleibe die UBS bullish für a2 Milk. "Wir glauben, dass a2 Milk auch im zweiten Halbjahr 2020 weiterhin eine starke Performance zeigt, wobei die Gesellschaft von einer Verlagerung auf Online-Kanäle während des COVID-19-Ausbruchs in China und einem Preisanstieg profitiert hat", zitiere die Seite die UBS.Die Schweizer Großbank rate unverändert zum Kauf der durchaus ambitioniert bewerteten a2 Milk-Aktie mit einem Kursziel von 18,50 Neuseeländische Dollar. Das entspreche umgerechnet etwa 10,15 Euro.Die Wachstumsraten, die a2 Milk seit Jahren verzeichne, seien beeindruckend. Und weiteres Wachstum sei vorprogrammiert: Mitte März habe die Gesellschaft den Markteintritt in Kanada bekannt gegeben. Die Basis dafür bilde eine Lizenzvereinbarung mit Agrifoods Cooperative.Seit der "Aktionär"-Ausgabe 36/2019 befindet sich die Aktie des Milch-Spezialisten auf der Empfehlungsliste, investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link