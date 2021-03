Börsenplätze Zynga-Aktie:



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (03.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe DER ATKIONÄR seinen Lesern noch geraten, die Übernahmewelle bei Zynga weiter zu surfen. Jetzt habe der Mobile-Gaming-Konzern erneut zugeschlagen und einen weiteren Zukauf getätigt: Echtra Games. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Konsolentitel steige damit gewaltig.Als teuflisch gut habe DER AKTIONÄR die Chancen von Activision Blizzard aufgrund des neu geplanten Smartphone-Games "Diablo Immortal" eingestuft. In die gleiche Kerbe schlage jetzt auch die Übernahme von Zynga.Denn die Entwickler von Echtra Games würden sich aus im Action-Rollenspiel-Genre kennen. Sie hätten an erfolgreichen Spielen wie "Diablo" oder "Torchlight" gearbeitet und mit "Torchlight III" im Oktober 2020 auch ein erstes eigenes Spiel entwickelt. Für Zynga-Aktionäre könnte die Übernahme daher die Geburt eines neuen "Forever Franchises" bedeuten, das langfristig über Zusatzinhalte und Mikrotransaktionen monetarisiert werden könne.Mit "Star Wars: Hunters", das auch für die Nintendo-Konsole Switch erscheine, habe Zynga klargemacht, dass man künftig auch Ambitionen abseits von Browser und Smartphone hege. Mit der Echtra-Übernahme würden diese Ambitionen untermauert.Wenn der Deal abgeschlossen ist, können Anleger wohl mit der Ankündigung eines Action-Rollenspiels für Smartphone, Konsole und PC rechnen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Ein weiterer, frischer Kurstreiber für die Zynga-Aktie. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link