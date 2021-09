Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,454 EUR +6,53% (10.09.2021, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

8,80 USD +6,28% (10.09.2021, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZY3



NASDAQ-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (10.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Das Gerichtsurteil im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic habe auch auf andere Unternehmen teilweise eine große Auswirkung. Beispiel: Zynga. Die Papiere des US-amerikanischen Browserspieleentwicklers würden am Freitag deutlich anziehen und stünden damit kurz vor einer charttechnischen Trendwende.Der iPhone-Konzern habe am Freitag eine rechtliche Niederlage kassiert und müsse Entwicklern zukünftig den Einbau von Links in Apps gestatten, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems verweisen würden.Für die Entwickler dürfte dies zu höheren Umsatzerlösen führen, da Apple bisher zwischen 15 und 30 Prozent des Umsatzes im App Store als Gebühr erhoben habe, die diese nun legal mittels eines Links auf eine Seite außerhalb des Apple App Stores umgehen dürften.Aus Sicht des "Aktionär" dürfte das Urteil im Apple-Fall dem Spieleentwickler in die Karten spielen. Die Zynga-Aktie bleibt zunächst ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link