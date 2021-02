Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

9,237 EUR +1,73% (26.02.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

11,15 USD +1,00% (26.02.2021, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (28.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Der Videospiele-Sektor erlebe aktuell eine Übernahmewelle. Aber nicht nur die größten Player wie Electronic Arts würden auf strategische Zukäufe setzen. Auch der Mobile-Entwickler Zynga greife kräftig zu und wolle in Zukunft auf Akquisitionen setzen.In einem Interview mit gamesindurty.biz verrate Zyngas-Publishing-Präsident Bernard Kim, dass sich die Firmenstrategie trotz einer Reihe an Übernahmen wie Gram Games, Small Giant, Peak Games, oder Rollic nicht verändert habe. "Wir verfügen über eine große Cash-Position und jagen Firmen hinterher. Wir bleiben dabei aggressiv und suchen nach weiteren Zukäufen unter Spielestudios und Tech-Firmen, die zu Zynga hinzugefügt werden können", so Kim.Kim sei laut eigenen Aussagen dabei klar gewesen, dass eine Übernahmewelle komme. Denn insbesondere im jetzt stark wachsenden Mobile-Segment würden sich in größeren Netzwerken mit mehr Ressourcen einfacher Live Services etablieren lassen. Die Zukäufe die Zynga dabei in der Vergangenheit erzielt habe, hätten dabei die eigenen Erwartungen größtenteils übertroffen.Es seien aber nur erfolgreiche Zukäufe, die sich auch langfristig auf die GAAP-Profitabilität auswirken könnten. Diese habe Zynga getätigt und "Der Aktionär" erwarte auch in Zukunft ein gutes Händchen, auch wenn die Preise am Markt aktuell sehr hoch erscheinen würden. Doch vielleicht werde ja Zynga selbst zum Übernahmekandidaten. Denn Gerüchten zufolge wolle sich Tencent mit einem milliardenschweren Gaming-Deal im Mobile-Bereich verstärken und 8,3 Mrd. USD an Kapital seien schon gesammelt worden. "Der Aktionär" empfehle Zynga-Anlegern, die Übernahmewelle weiter zu surfen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link