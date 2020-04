Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

6,925 EUR +0,22% (23.04.2020, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,4099 USD -0,94% (23.04.2020, 16:23)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (23.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Die Aktie des Mobile-Game-Primus sei eine Erfolgsstory in der Krise. Doch nun zeige sich die Bank of America skeptisch und senke den Daumen für Zynga. Zwar sei das Kursziel für die Aktie von 6,70 Dollar auf 7,50 Dollar angehoben worden, doch gleichzeitig rate die US-Bank nicht mehr zum Halten, sondern vergebe eine Verkaufsempfehlung.Zwar habe Zynga bisher stark zugelegt, aber das Papier werde aktuell für das über 23Fache des erwarteten Gewinns im kommenden Fiskaljahr gehandelt, habe es zur Begründung geheißen. Das liege über dem Durchschnitt für vergleichbare Unternehmen. Außerdem sei mit sinkenden digitalen Werbeeinnahmen zu rechnen und einem langsameren Wachstum durch weltweit gelockerte Ausgangsbeschränkungen.Bisher habe Zynga den NASDAQ allerdings outperformt. Seit Jahresanfang habe die Aktie 23 Prozent gewonnen, während der technologiebasierte US-Index knapp drei Prozent eingebüßt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zynga-Aktie: