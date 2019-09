Berlin-Aktienkurs Zynga-Aktie:

5,42 Euro +0,13% (19.09.2019, 11:03)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

USD 6,03 -0,17% (19.09.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (19.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von Analyst David Karnovsky von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse geht Analyst David Karnovsky von J.P. Morgan Securities im Rahmen einer Ersteinschätzung von einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien von Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) aus.Zynga Inc. biete in einem wachsenden globalen Markt eine relativ stabile Basis an mobilen Spielen und eine attractive Plattformen für Akquisitionen an, so die Analysten von J.P. Morgan Securities.Analyst David Karnovsky ist derweil der Ansicht, dass der Bull Case schon zum Teil vom Aktienkurs reflektiert werde und veranschlagt ein Kursziel für die Zynga-Aktie von 7,00 USD.In ihrer Zynga-Aktienanalyse nehmen die Experten von J.P. Morgan Securities die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating auf.Börsenplätze Zynga-Aktie: