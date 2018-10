Auch China gehe es besser: "Dort zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung des Wachstums - es sieht so aus, als würden sich die geldpolitischen und fiskalischen Impulse allmählich auf die Wirtschaft auswirken", so Pichoud. In den meisten Schwellenländern habe sich zwar die Konjunkturdynamik abgeschwächt und viele Regierungen seien gezwungen gewesen, die Geldpolitik zu straffen. Der positive Ausblick für China dürfte allerdings zur Stabilisierung des Schwellenländerkomplexes beitragen.



Was bedeute das für Anleger? "Die US-Märkte bieten nach wie vor die besten risikobereinigten Anlagen unter den Aktienmärkten weltweit", analysiere Maurice Harari. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung glaube er jedoch nicht, dass US-Aktien noch viel weiter steigen würden. Wer dennoch in US-Aktien investieren möchte, sei mit Energie- und Industrie-Werten gut beraten. "Diese Sektoren haben angesichts der gesamtwirtschaftlichen Verbesserung im Rest der Welt und der insgesamt höheren Zinssätze in den Industrieländern ein gewisses Aufholpotenzial", so der Multi-Asset-Experte.



Auch für Europa-Anleger gebe es laut Harari frohe Kunde: "Im Euroraum haben sich die Bewertungen verbessert, und in Europa sind greifbare Anzeichen einer Stabilisierung zu erkennen." Besonders Finanzwerte sowie Energie- und Pharmatitel seien einen Blick wert. Bei Anleihen aus Italien sei dagegen höchste Vorsicht geboten, warne Pichoud: "Dort wird die Konjunkturdynamik nach wie vor durch die politische Unsicherheit gehemmt."



Achtgeben sollten Anleger auch bei britischen Aktien. "Die Volatilität nimmt in den Endrunden der Brexit-Verhandlungen zu", erläutere Harari. "Wir befürchten, dass sich das Britische Pfund und der britische Aktienmarkt parallel entwickeln könnten - ein binäres Risiko, das wir nicht eingehen möchten." (29.10.2018/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Handelskrieg, Brexit, Italien-Haushalt - für Anleger gibt es im Moment viele Tretminen. Doch für die Multi-Asset-Experten von SYZ Asset Management sieht die Welt bei weitem nicht so düster aus."Der wirtschaftliche Hintergrund bleibt vorteilhaft", betone Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ, in den aktuellen Asset Allocation Insights. "Einige Sorgen dieses Sommers sind allmählich weniger akut geworden - und das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte sich auf einem positiven, aber verhaltenen Expansionskurs einpendeln", fasse Adrien Pichoud, Chief Economist und Portfoliomanager bei SYZ, zusammen. Zwar habe sich die Konjunkturdynamik in den USA abgeschwächt. Jedoch sei diese keineswegs eine totale Verlangsamung des Wachstums, denn die fiskalischen Impulse und die niedrige Arbeitslosigkeit würden die Binnennachfrage unterstützen. "Solange die Inflation im Rahmen bleibt und die Geldpolitik nicht allzu restriktiv ist, wird es nicht zu einer richtiggehenden Rezession kommen", ergänze Fabrizio Quirighetti, CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ.