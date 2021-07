Wachstumsstarke Sektoren hätten im zweiten Quartal einen großen Beitrag zum positiven Marktverlauf geleistet. Der Technologiesektor, dem laut Grüner viele kritische Marktteilnehmer bereits "ausgeschöpftes Potenzial" bescheinigten, hätte sich im zweiten Quartal eindrucksvoll in der Führungsrolle zurückgemeldet. Ausgehend vom Jahresbeginn hätte der Energiesektor jedoch weiterhin seinen Spitzenplatz verteidigen können. Hierbei hätten steigende Ölpreise einen fundamentalen Einfluss ausgeübt, weniger die Trends auf der Stil-Ebene.



"Wir gehen allerdings weiterhin davon aus, dass es der Energiesektor schwer haben wird, diese Führungsrolle beizubehalten. Die gesteigerte Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Wiedereröffnung wird zwangsläufig an Schub verlieren, den Öl-Produzenten mangelt es nicht an Reserven", so Grüner. Er prognostiziere zudem: "Angebot und Nachfrage werden sich einpendeln und das Gewinnwachstum der Unternehmen wieder abkühlen. Wahrscheinlich wird der Aktienmarkt diese Entwicklung bald einpreisen - oder er hat womöglich schon damit begonnen, denn der Vorsprung des Energiesektors ist bereits geschmolzen." In der geographischen Betrachtung bliebe einmal mehr festzuhalten, dass sich die US-Aktienmärkte als zuverlässiges Zugpferd dieses Bullenmarkts erweisen würden.



"Auf den Punkt gebracht: Die globalen Aktienmärkte haben sich genau so entwickelt, wie man es in einem spätzyklischen Bullenmarkt erwarten kann. Umso wichtiger ist es, die spätzyklischen Eigenschaften des Aktienmarkts auch anzuerkennen. Der Bärenmarkt im Jahr 2020 hatte zwar die benötigte Fallhöhe und eine nachvollziehbare Ursache, allerdings bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass kein kompletter Reset für den Marktzyklus vorgefallen ist", konstatiere Grüner. Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 hätte diese Einschätzung erneut bestätigt, denn seit dem Tiefpunkt im März 2020 spielten Wachstumsaktien weiterhin eine starke Führungsrolle. Vorübergehende Stilwechsel wie im ersten Quartal 2021 würden falsche Fährten legen, und es dürfte laut Grüner nicht die letzte im laufenden Bullenmarkt gewesen sein.



"Das zweite Quartal 2021 dürfte eine Überraschung darstellen für diejenigen, die Value-Aktien in der deutlichen Führungsrolle wähnten. Der Aktienmarkt zeigt jedoch typisch spätzyklische Eigenschaften. Aus unserer Sicht bleiben qualitativ hochwertige Wachstumsaktien deshalb eine gute Wahl", sage Grüner. (08.07.2021/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2021 mangelte es nicht an aufregenden Schlagzeilen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Einige davon habe man fast schon wieder vergessen: Der Sturm auf das US-Kapitol, Inflationsängste, der wilde Ritt der Kryptowährungen oder die Delta-Variante von COVID - in gewisser Hinsicht sei im laufenden Börsenjahr schon viel passiert. Die globalen Aktienmärkte hätten sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf Tagesbasis sei die Volatilität seit vielen Monaten gering, geradezu unaufgeregt hätten neue Rekordmarken gesetzt werden können. Unter dem Strich schlage für den MSCI World Index in Euro gerechnet ein Plus von 15,2 Prozent zu Buche. Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, gebe einen Ausblick darüber, wie es weitergehe: