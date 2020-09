Bis zu den US-Wahlen könnte der Weg schwierig werden. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des MSCI USA-Index auf Basis der Gewinnprognosen für das kommende Jahr sei der breite US-Aktienmarkt mit einem Niveau von 23 bis 24 zwar sehr hoch bewertet. In einer Rezession und den damit verbundenen Gewinneinbrüchen sei dies aber normal. Rechtfertigen lassen würden sich diese Bewertungskennziffern nur mit der Erwartung einer konjunkturellen Erholung sowie den extrem niedrigen Zinsen.



Unterdessen sei die Underperfomance von Europa gegenüber den USA zu Ende gegangen - gestützt von zyklischen Titeln, die in den europäischen Indices traditionell eine große Rolle spielen würden. Die Bewertungen seien bei diesen Werten noch günstig. Zeichne sich die Verfügbarkeit eines Impfstoffs ab, dürften zyklische Aktien noch deutlich stärker outperformen als zuletzt, was letztlich zu einer besseren Entwicklung europäischer gegenüber US-Titeln führen würde. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe während der laufenden Konsolidierung zunächst relative Stärke gezeigt, aber mit Verzögerung schließlich doch Federn lassen müssen. Das weitere Abwärtspotenzial reiche bis zur 200-Tageslinie bei 12.200/12.300 Punkten.



Der NASDAQ-Technologieindex (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe seit seinem Anfang September markierten Allzeithoch 18 Prozent an Wert verloren. Die KGVs hätten im 40er Bereich gelegen. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2000 hätten sie dreistellige Werte erreicht. Damals hätten die Bewertungen deutlich höher gelegen, weil viele Firmen keine Gewinne erwirtschaftet hätten. Im Gegensatz dazu würden heute die FAANGs, die die Hälfte des NASDAQ-Marktwerts ausmachen würden, enorme Gewinne machen. Zudem habe es zu Beginn dieses Jahrtausends noch nennenswerte Zinsen und damit Alternativen zum Aktienmarkt gegeben. Vergleiche seien daher mit Vorsicht zu genießen. Es gebe zwar eine Blase im NASDAQ, sie lasse zurzeit aber nur Luft ab. Platzen könne sie erst, dies bestätige auch ein Blick in die Börsengeschichte, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen würden. Ein Crash bei den Technologiewerten stehe daher nicht bevor.



Der Finanzsektor präsentiere sich in einer heiklen Lage. Zinserhöhungen seien mindestens bis 2023 nicht absehbar, gleichzeitig seien höhere Kreditausfälle und Unternehmenspleiten zu befürchten. Die Bundesregierung wolle dies mit allen Mitteln verhindern und versuche, die wahre Lage schön zu reden - zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl. Ihre Rettungsmaßnahmen würden marktwirtschaftlicher Logik widersprechen; ökonomische Vernunft spiele in Deutschland ohnehin keine Rolle mehr.



Stattdessen züchte Berlin Zombieunternehmen en masse. Auf den Bankensektor würden vor diesem Hintergrund in den kommenden zwölf Monaten große Probleme zukommen, wofür auch die deutlich erhöhten Rückstellungen der Kreditinstitute sprächen.



Die Automobilindustrie habe sich in den vergangenen Monaten gut erholt, zuletzt aber ein wenig an Fahrt verloren. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen tue alles, um der Branche den Todesstoß zu versetzen, indem sie die Klimaziele nochmals höher setzen wolle. Es sei fraglich, wie die deutsche Automobilindustrie das überstehen solle. Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung seien zweifellos wichtig. Deutschland und Europa könnten aber nicht die Wende für die ganze Welt schaffen. (29.09.2020/ac/a/m)







Ein zweiter Lockdown ist trotz steigender Infektionszahlen unwahrscheinlich, so Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital.Ohne die Aussicht auf einen massentauglichen Impfstoff sehe er die Märkte allerdings in der nahen Zukunft auf einem sehr holprigen Weg. Im Zuge der zweiten Corona-Welle habe sich die Aufwärtsbewegung der internationalen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes abgeschwächt. Die Frühindikatoren des Dienstleitungssektors würden sogar wieder nach unten kippen und die Unsicherheit in diesem Bereich widerspiegeln. Es bleibe eine zu 80 bis 90 Prozent ausgelastete Ökonomie - und es werde viel länger dauern, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen.Die Wirtschaft könne erst wieder zur Vollauslastung zurückkehren, wenn ein Impfstoff verfügbar sei. Dies dürfte aber vor Mitte nächsten Jahres nicht der Fall sein. Diese Unsicherheit zeige sich aktuell auch in den Märkten. Die Sorgen vor einem umfassenden zweiten Lockdown seien jedoch unbegründet. Man werde im Zweifel etwas mehr Todesfälle akzeptieren, als nochmals in einen Lockdown zu gehen, der ökonomisch nicht mehr tragbar wäre.