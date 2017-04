XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurszprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. (10.04.2017/ac/a/nw)





Grünwald (www.aktiencheck.de) - Zweite, detaillierte Stellungnahme der AURELIUS zu Gothams weiteren Behauptungen - AktiennewsGothams zweiter Bericht ("Gotham Report II), veröffentlicht durch Gotham Research LLC ("Gotham") am 5. April 2017, wiederholt größtenteils alte - und mittlerweile entlarvte - Behauptungen, so die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Für diese verweisen wir auf unsere erste Erwiderung ("AURELIUS First Statement"). Neue Behauptungen sind ebenso gegenstandslos wie die vorhergehenden. Wir kommentieren sie ausschließlich auf Wunsch einiger unserer Investoren. Wir weisen alle Behauptungen zurück - alte und neue.Jedes Analysehaus mit einem ernsthaften Interesse daran, die Marktdebatte zu unserer Bewertung und der Analyse unseres fairen Unternehmenswerts voranzubringen, hätte uns vor Veröffentlichung eines Research Reports vorab dazu befragt. Wir stellen fest, dass Gotham dies vor keiner seiner Veröffentlichungen getan hat, und wir überlassen Marktteilnehmern die Beurteilung dieser Tatsache.Berichtigende Stellungnahmehttp://aureliusinvest.de/second_statement_aurelius_gotham.pdfÜbersetzungen beider Erwiderungen ins Deutsche werden ab kommender Woche auf www.aureliusinvest.de zur Verfügung stehen.Börsenplätze AURELIUS-Aktie: