Klar ist: In der Strategie der Institute für 2018 haben Fintechs weiter an Bedeutung gewonnen. Der Trend zur Kooperation setzt sich fort - aus Konkurrenten werden Partner. Denn die Fintechs brauchen zum Überleben die Reichweiten der Banken. Die Institute dagegen können sich die innovativen Lösungen zu Nutze machen, beispielsweise um deren kundennahe Dienstleistungen in das eigene digitale Portfolio zu integrieren und so ein umfassendes Angebot zu schaffen. Denn 2018 wird auch das Jahr der Plattformen. Diese werden aus- und weitergebaut. Und dabei ist Schnelligkeit gefragt - gerade für Banken mit (noch) starker Marke im B2C-Geschäft.



Andere Institute werden in diesem Jahr Strategien entwickeln, mit denen sie eher im Hintergrund Geld verdienen können. Etwa indem sie mit Handelsplattformen kooperieren, die ihren Kunden beim Kauf eines Produkts auch gleich einen günstigen Ratenkredit einer Bank oder die Möglichkeit zur Geldanlage anbieten wollen.



"Die Bankenlandschaft wird künftig noch heterogener. Jedes Institut muss seinen ganz eigenen Weg finden, seine Position in einem veränderten Markt zu sichern", so der Cofinpro-Digitalisierungsexperte. "Dabei muss radikal vom Kunden her gedacht werden, um auch künftig vorne mit dabei zu sein. Die Weichen für die Zukunft werden in diesem Jahr gestellt."



Über Cofinpro (www.cofinpro.de)



Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei der Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen 125 Bank- und Technologieexperten. Neben der Zentrale in Frankfurt am Main unterhält Cofinpro Standorte in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Hannover und Dresden. Das Consultinghaus hat 2017 zum siebten Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten. (09.01.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Schnellzug oder Abstellgleis? 2018 stehen für die Banken in Deutschland maßgebliche Weichenstellungen an, so die Cofinpro AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Weniger in technologischer Hinsicht - denn Blockchain oder Künstliche Intelligenz sind zwar wichtig, entscheiden aber nicht alleine über den künftigen Geschäftserfolg. Vielmehr geht es für die Institute darum, ihren Platz in der digitalisierten Finanzwelt zu finden - zwischen globalen Internetgiganten, Telefonkonzernen und kleinen wendigen Fintechs.Ein Blick in die Glaskugel auf das Jahresende 2018: Apple Pay wird bereits wenige Monate nach seinem Start in Deutschland von vielen iPhone-Besitzern genutzt, auch Alipay etabliert sich immer mehr - nicht nur bei chinesischen Touristen. Große Erfolge verzeichnen zudem Paypal mit seinen neuen Sparprodukten und Telefónica mit O2 Banking. Fast alle neuen Bank-Konkurrenten planen wie Paypal bereits Angebote über den Zahlungsverkehr hinaus - also auch für Kredite sowie Geldanlagen. Und die deutschen Finanzdienstleister? Sie bemühen sich bislang wenig erfolgreich, den direkten Draht zum Kunden zu halten.