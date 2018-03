Hamburg (www.aktiencheck.de) - Italien hat gewählt, die SPD-Mitglieder haben über die Große Koalition (GroKo) abgestimmt, Donald Trump hat die Rhetorik gegenüber Europa in Handelsfragen verschärft. Eine kurze Einschätzung zu den Marktauswirkungen von Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg:Die Volatilität sollte entsprechend hoch bleiben. Grundsätzlich seien die Fundamentaldaten aber weiterhin gut, das Wachstum sei solide und eine Überhitzung nicht in Sicht. Weniger positive Wachstumsüberraschungen dürften Inflationsbefürchtungen und Zinsängste wieder reduzieren. An den Aktienmärkten erwarte man in den kommenden Wochen das Ende der Bodenbildung nach der Korrektur Anfang Februar. Europäische Aktien hätten sich seit Jahresbeginn erheblich schwächer entwickelt als jene aus den USA und sollten den Abstand mittelfristig etwas reduzieren können.Für den Euro erwarte man kurzfristig keine ausgeprägte Stärke. Die Positionierung vieler Marktteilnehmer für einen steigenden Euro sei derzeit stark ausgeprägt, einige dürften nach dem GroKo-Votum und angesichts der Hängepartie in Italien Gewinne mitnehmen. Der Fokus dürfte sich nun auf die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen am Freitag und das Meeting der FED vom 20. bis zum 21. März richten. (05.03.2018/ac/a/m)