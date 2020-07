Citigroup Inc.:



- Einnahmen von 19,8 Milliarden USD

- EPS von 50 Cent (Erwartung: 32 Cent)

- Gesamtkosten für Kredite: 7,90 Milliarden Dollar (Erwartung: 7,66 Milliarden USD)

- Festverzinsliche Verkäufe und Handelserträge in Höhe von 5,60 Milliarden USD (Erwartung: 4,59 Milliarden USD)

- Einnahmen aus dem Investment-Banking in Höhe von 1,76 Milliarden USD (Erwartung: 1,43 Milliarden USD)

- "Während die Kreditkosten unseren Reingewinn belasteten, war unser Geschäftsergebnis während des Quartals insgesamt stark, und wir haben die COVID-19-Pandemie einigermaßen gut gemeistert", so CEO Corbat.



Wells Fargo & Co:



- Einnahmen von 17,84 Milliarden USD (Erwartung: 18,5 Milliarden USD)

- Erster Quartalsverlust seit 2008

- Verlust pro Aktie von 66 Cent (Erwartung: Verlust pro Aktie von 13 Cent)

- Eine Rekordsumme von 9,5 Milliarden USD für Kreditverluste (etwa 4 Milliarden USD mehr als erwartet!)

- Senkung der Dividende von 51 Cent auf 10 Cent pro Aktie

- "Wir sind äußerst enttäuscht sowohl über die Ergebnisse des zweiten Quartals als auch über unsere Absicht, unsere Dividende zu kürzen. Unsere Einschätzung der Dauer und Schwere des wirtschaftlichen Abschwungs hat sich gegenüber den im letzten Quartal zugrunde gelegten Annahmen erheblich verschlechtert, was zu der Zuführung von 8,4 Milliarden US-Dollar zu unserer Rückstellung für Kreditverluste im zweiten Quartal geführt hat", so CEO Charlie Scharf.



Alles in allem hätten JPMorgan und Citigroup im zweiten Quartal trotz der anhaltenden Krise gut abgeschnitten und die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Ihre Handelsbereiche hätten von einem Jahr von der Achterbahnfahrt profitiert, während die Investment-Banking-Abteilungen ebenfalls einige solide Erträge verzeichnet hätten. Auch wenn die Rückstellungen für Kreditverluste in die Höhe geschnellt seien, würden die Gewinn- und Verlustrechnungen für den Augenblick vielleicht etwas Hoffnung geben. Bei Wells Fargo sehe die Situation ganz anders aus, da das Unternehmen unter den gegebenen Umständen eindeutig zu kämpfen habe. Abgesehen von den enormen Kreditverlusten sehe auch die Gewinn- und Verlustrechnung beunruhigend aus. Nichtsdestotrotz sollte man bedenken, dass Wells Fargo sich hauptsächlich auf das Privatkundengeschäft konzentriere. (14.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drei große US-Banken - JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) - haben vor der heutigen Markteröffnung in den USA ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht, so die Experten von XTB.Aufgrund des spezifischen Marktumfelds, mit dem die Banken in diesen Tagen konfrontiert seien, seien die Investoren auf der ganzen Welt besonders an diesen Zahlen interessiert gewesen. Da die derzeitige Krise die schlimmste Depression seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg sein werde, seien die Finanzinstitute gezwungen, mit einem Umfeld niedriger (oder sogar negativer) Zinssätze sowie mit einer Konkurswelle fertig zu werden. Daher seien auch die Rückstellungen für Kreditausfälle im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Im Folgenden präsentiere XTB eine Zusammenfassung der heutigen Berichte.JPMorgan Chase & Co:- Gewinne von 4,69 Milliarden USD oder 1,38 USD pro Aktie (Erwartung: 1,01 USD)- Rückstellung für Kreditverluste in Höhe von 10,47 Milliarden USD (Erwartung: 9,15 Milliarden USD)- Anleihenverkäufe und Handelserträge in Höhe von 7,34 Milliarden USD (+99% im Jahresvergleich)- Einstieg ins 3. Quartal mit Reserven in Höhe von 34 Milliarden USD- "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, denn unsere Bilanz erlaubt es uns, auch im Sturm ein Hafen zu bleiben", so CEO Jamie Dimon.