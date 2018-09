Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (27.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).ZIG habe heute den Erwerb eines 80%-Anteil an Asuransi Adira in Indonesien für USD 414 Mio. angekündigt. Die Transaktion beinhalte auch eine Vertriebspartnerschaft mit Bank Danamon, der ehemaligen Eignerin von Adira, und entspreche ganz Zürichs Unternehmensstrategie. Der Kaufpreis entspreche dem 22,1-Fachen von Adiras GJ17-Gewinn.Durch die Akquisition erhöhe ZIG seinen Marktanteil am wachstumsstarken Nichtlebengeschäft in Indonesien auf ca. 5,5% und steige zugleich zur Nr. 2 im Fahrzeug- und zur Nr. 3 im Unfall- & Gesundheitsbereich auf (die Durchdringungsquote im Bereich Nichtleben betrage tiefe 0,5% des BIP bzw. 1,1% im Bereich Lebensvers., wo Global Players wie Pru, Axa oder Allianz dominieren würden). Zugleich werde Zürichs Engagement in der APAC-Region um geschätzte 10% erhöht. Letztere habe 2017 rund 8% der Prämien des Konzerns ausgemacht.Die Akquisition entspreche voll und ganz dem strategischen Ziel, die Präsenz in der APAC-Region und Lateinamerika weiter auszubauen und signalisiere den Einstieg in einen attraktiven Wachstumsmarkt. Der Einfluss auf die SST-Ratio werde mit bescheidenen 1% angegeben, so dass der Schritt an der Gewinnprognose des Analysten für 2018/19 nichts ändere. Die Aktie werde derzeit zum 1,49-fachen Buchwert und zum 11,4-fachen EPS GJ19E gehandelt, so dass im Aktienkurs bereits zahlreiche gute Nachrichten eingepreist seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: