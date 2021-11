Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (15.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) von "Kauf" auf "Halten" herab.Nach einem Anstieg der Bruttoprämien in der Schaden-Unfall-Versicherung iHv. 12% in H1 (9% in Q1, vergleichbare Basis) habe das überdurchschnittliche Wachstum auch in Q3, mit einem etwas abgeschwächten Tempo von ca. 9%, fortgesetzt werden können. Die gute Top-Line Dynamik im Vergleich zur Industrie sei darauf zurückzuführen, dass Zurich ideal positioniert sei, um von der besseren Preisgestaltung (+8% in H1) zu profitieren. Zusammen mit einer geringeren Schadensfrequenz habe dieser Trend dazu beigetragen, dass sich die Schaden-Kosten-Quote in H1 mit 93,9% auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren befunden habe. Dies sei für H2 nicht zu erwarten, da Schäden aus Naturkatastrophen im Sommer auf insgesamt ca. USD 600-650 Mio. geschätzt würden (Hurrikan Ida USD 450 Mio., Europa Unwetter USD 150-200 Mio.).Auch das Lebensgeschäft und Farmers Exchanges in den USA hätten solide performt mit einem Wachstum von 5% und 7% auf vergleichbarer Basis. Obwohl bei Farmers Re aufgrund von Wetterschäden (Kältewelle USA) die Belastungen etwas höher gewesen seien, hätten beide Segmente bisher das Gruppenergebnis unterstützen können. Farmers sei weitgehend gebührenbasiert, was das Geschäft im Vergleich zur traditionellen Versicherung attraktiver mache.Die Kapitalisierungsquote (SST-Quote) der Zurich befinde sich weiterhin bei starken 203%, über dem Zielwert von 160%. Der leichte Rückgang in Q3 (H1: 206%) sei auf konservativere Annahmen im Lebensgeschäft zurückzuführen. Das überschüssige Kapital solle in neues Geschäft investiert werden, aber es unterstütze auch die Flexibilität bei der Dividende.Zurich habe mit den Q2-Ergebnissen die Wachstumserwartungen der Netto-Prämien erhöht und rechne mit ca. 10% im Vergleich zu einem hohen einstelligen Prozentsatz zuvor. Das Management erwarte ebenfalls weiterhin eine stärkere Dynamik des Prämienvolumens als der Schadensinflation in den kommenden Monaten, was den Investment Case unterstütze.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, erhöhen ihr Kursziel auf CHF 435 (bisher CHF 415) je Aktie aufgrund höherer GJ 21-23 Konsensschätzungen und einem Anstieg der Multiplikatoren von Vergleichsunternehmen. Gleichzeitig würden sie die Zurich Insurance Group-Aktie auf "Halten" herabstufen. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.