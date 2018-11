Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

274,50 EUR +0,07% (14.11.2018, 08:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

310,00 CHF -0,99% (14.11.2018, 09:45)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (14.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Das Unternehmen veröffentliche nur noch halbjährlich Ergebniskennzahlen. Für die ersten neun Monate würden nur noch Bruttoprämien, die Veränderung der Prämiensätze sowie die Solvabilitätsquote ausgewiesen. Auf Basis der Veröffentlichung der einzelnen Segmente sei die Entwicklung nach den neun Monaten (9M) 2018 im Rahmen der Erwartungen verlaufen.Vor allem das fortgesetzte Wachstum der Prämiensätze in der Schaden- und Unfallversicherung (+3% y/y) werte der Analyst positiv. Die Verluste in Zusammenhang mit dem Wirbelsturm Michael sollten laut Unternehmensangaben im Schlussquartal bei ca. 175 Mio. USD liegen. Im Gegensatz zu den Vorjahresquartalen sollte Zurich wegen der Fortschritte des laufenden Effizienzsteigerungsprogramms (insbesondere durch die Reduzierung der Kosten im Segment Property & Casualty) diese Verluste besser verkraften.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (EPS 2018e: 23,89 (alt: 24,72) USD; EPS 2019e: 28,53 (alt: 28,79) USD). Auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KBV 2018e: 1,4, KGV 2019e: 10,9; Median europäischer Versicherer KBV 2018e: 1,0, KGV 2019e: 9,4) der Zurich-Aktie (YTD: +6%) seien die letztlich erzielten und noch zu erwartenden Rentabilitätsfortschritte in der Schaden- und Unfallversicherung schon zu einem Großteil eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: