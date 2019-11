LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (12.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Fössmeier veröffentliche heute einen neuen Bericht mit einer Vorschau auf den für den 14. November geplanten Investorentag von Zurich.Neue Finanzziele würden am Donnerstag veröffentlicht: Der Analyst glaube nicht, dass Zurich revolutionäre Ziele oder neue KPIs präsentieren werde. Er glaube jedoch, dass die präsentierten Ziele angesichts des Leistungsausweises und der Glaubwürdigkeit des Managementteams von Zurich in den vergangenen Jahren rasch in den Prognosen der Anleger zum Ausdruck kommen würden.Einzelheiten: Fössmeier glaube, dass das Management den Markt über alle bestehenden Ziele informieren werde, aber es dürfte eine leichte Schwerpunktveränderung weg von Kosteneinsparungen hin zum Wachstum geben, möglicherweise inklusive "Tech Spin", um die "Kundenorientierung" zu demonstrieren. Insgesamt glaube der Analyst, dass das Management sein "Kapitalrenditen-Mantra" hervorheben werde. Er erwarte keine Erhöhung der Ziele bezüglich BOPAT RoE und Z-ECM-Quote, aber möglicherweise eine Bestätigung, dass das die anvisierten Ziele beibehalten werden sollten. Fössmeier hoffe auf ein Update der kumulativen Barrückerstattung, was für die Fähigkeit zur Dividendenausschüttung relevant sei.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 404. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: