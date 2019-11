LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

355,80 EUR +0,45% (15.11.2019, 12:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

389,90 CHF +0,91% (15.11.2019, 12:04)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (15.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Zurich habe die Finanzziele für 2020-2022 vorgestellt, die zwei neue Vorgaben enthalten würden. So sei die Eigenkapitalrendite auf Basis des op. Gewinns (BOPAT RoE) auf 14% erhöht worden (bisher: 12%). Und die kumulierte Barrückerstattung laute neu über USD 11,5 Mrd. (statt USD 9,5 Mrd.). Es sei kein spezifisches Sparziel genannt worden, das kumulierte org. EPS-Wachstum solle aber mind. 5% betragen. Für den ZECM-Solvabilitätskoeffizienten gelte weiterhin die Zielspanne von 100 bis 120%.Die neuen KPI würden nun auch die Anzahl der neuen Privatkunden (netto) und die Markenbekanntheit unter diesen Kunden umfassen. Der erste KPI sei die Anzahl Neukunden (brutto) minus Abwanderung. Markenbekanntheit bedeute, dass die Marke bei potenziellen Kunden zu den fünf erstgenannten Versicherern zähle.Sehr solide Präsentationen: Das Management habe im Detail dargelegt, wie operative Vereinfachungen zu Einsparungen geführt hätten. Der künftige Fokus liege auf einer Modernisierung des Betriebsmodells, wodurch das Kundenerlebnis (inkl. neue Digitalangebote und -dienste) weiter verbessert werden solle. Zurichs Ziel laute: höhere Gewinne (gemessen durch die zwei neuen KPI) dank höherer Kundenzufriedenheit.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 404. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: