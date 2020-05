LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (27.05.2020/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN), senkt aber das Kursziel von 435 von 370 CHF.Zum ersten Quartal 2020 habe die Zurich Insurance Group - wie üblich - nur Eckzahlen vorgelegt, so der Analyst in einer heute vröffentlichten Studie. Diese hätten eine Steigerung der Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft gezeigt, aber auch einen deutlichen Rückgang des APE im Lebensversicherungsgeschäft. Im Rahmen der Eckdaten habe der Konzern keine Angaben bezüglich der Guidance für 2020 bis 2022 gemacht, allerdings bekanntgegeben, dass mit einer Gesamtschadenbelastung für 2020 von rund 750 Mio. USD gerechnet werde.Eine Einschätzung über die operative Entwicklung sei anhand der Eckdaten schwierig. Lennertz sei aber weiterhin der Ansicht, dass die Zurich Insurance Group bezogen auf die Kapitalausstattung und die allgemeine Geschäftsentwicklung stabil sei. Er habe eine Korrektur seiner EPS-Prognosen vorgenommen.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Zurich Insurance Group-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 435 auf 370 CHF reduziert. (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: