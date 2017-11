Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (16.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Die Finanzziele für 2017-19 seien beim CMD bestätigt worden, auch die ROE-Vorgabe von mehr als 12% bis 2019 sei intakt. Der CEO sei zuversichtlich, dass bei den geplanten Einsparungen von USD 1,5 Mrd., von denen noch USD 950 Mio. fehlen würden, Fortschritte erzielt würden. Das Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von 95 bis 96% bis 2019 sei ebenfalls bekräftigt worden. Derzeit liege die Quote bei ca. 98%, die Verbesserungen sollten größtenteils durch Einsparungen erreicht werden. Restrukturierungskosten von USD 500 Mio. in GJ 2017E und GJ 2018E sowie weitere USD 100 Mio. in GJ 2019E seien bestätigt worden.Die Neuausrichtung des Portfolios schreite gut voran. Das Ziel sei die schrittweise Reduzierung der Unfallsparten von 52% im Jahr 2016 auf 40% und die Ausweitung des Spezialgeschäfts von 24% auf 30%.ZIG habe nützliche Informationen zum Nordamerika-Geschäft gegeben. Dort würden sich die Prämien zu Versicherungssparten mit kurzer Abwicklungsdauer verlagern, und zusammen mit Preiserhöhungen trage dies zu einer Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote bei. Im Lateinamerika-Markt stehe das Unternehmen an einer guten fünften Stelle, und mithilfe des Joint Ventures mit Santander werde gutes Umsatz- und Gewinnwachstum erreicht. In der APAC-Region sollten die Positionen in Japan und Australien gestärkt und der Rest ausgebaut werden, auch mithilfe der jüngsten Cover-more Reiseversicherung.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 300,00. (Analyse vom 16.11.2017)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: