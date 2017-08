Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

255,20 EUR -1,05% (11.08.2017, 11:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

288,10 CHF -1,37% (11.08.2017, 11:49)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Stefan Schürmann, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Angesichts der Ergebnisse fürs Q2 17 und auch des geringeren Wechselkurses des Schweizer Frankens zum US-Dollar passe Schürmann seine EPS-Schätzungen fürs GJ17 um 0,2% auf CHF 22,6 und fürs GJ18 auf CHF 23,9 nur leicht an.Aufgrund der soliden Solvenz korrigiere Schürmann seine implizierten Kapitalkosten um 10 Basispunkte und hebe einschließlich der Anpassung der EPS-Schätzung seine Sum-of-the-Parts-Bewertung von CHF 285 auf CHF 290 je Aktie an.Trotz des vielversprechenden Jahresbeginns und zugrundeliegender Fortschritte bei den Kosten behalte der Analyst seine Dividendenschätzung für das GJ17 mit CHF 17,0 unverändert bei, was derzeit einer attraktiven Rendite von 5,8% entspreche.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie mit einem höheren Kursziel von CHF 290 (zuvor: CHF 285). (Analyse vom 11.08.2017)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: