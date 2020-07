Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:



L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

276,00 EUR +2,60% (13.07.2020, 13:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

294,00 CHF +3,70% (13.07.2020, 13:23)



ISIN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (13.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der DocMorris-Mutter Zur Rose zähle zu den Überfliegern der letzten Monate auf dem Schweizer Kurszettel. Die Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland ab 2022 und operativer Rückenwind durch die Corona-Krise hätten einen umfassenden Neubewertungsprozess bei der Zur Rose-Aktie eingeleitet. Doch damit nicht genug.Jefferies habe die Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die Analysten hätten das Kursziel um 150 auf 450 Schweizer Franken nach einer US-Roadshow nach oben gesetzt. Unverändert laute das Votum "buy". Daraus resultiere abermals ein Kurspotenzial von gut 50 Prozent.Der Markt habe das volle Wachstumspotenzial der Onlineapotheke noch nicht realisiert, habe Analyst Alexander Thiel geschrieben. Das gelte insbesondere für die Einführung von Online-Rezepten ab 2022. Thiel rechne im Schnitt mit einer jährlichen Steigerung um 40,7 Prozent bis 2022 bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität.Nach Ansicht von "Der Aktionär" lehne sich Thiel mit seinen Schätzungen sehr weit aus dem Fenster. Im Schnitt würden die bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten mit einem 2020er Umsatz von 1,52 Milliarden Euro rechnen, kommendes Jahr sollten es 1,99 Milliarden Euro sein. 2022 werde ein Erlös von 2,58 Milliarden Euro prognostiziert. Das Erreichen der Gewinnschwelle solle im Jahr 2022 gelingen.Investierte Anleger sollten erste Gewinnmitnahmen überdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit Erstempfehlung in Ausgabe 14/2019 zu 75,70 Euro betrage das Kursplus satte 265 Prozent. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link