Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn treibe die Digitalisierung im Gesundheitswesen konsequent voran. Dafür werde unter anderem das Patientendaten-Schutz-Gesetz auf den Weg gebracht. Darin seien auch Regelungen zur elektronischen Rezeptierung enthalten, die richtungsweisend für Versandapotheken wie SHOP APOTHEKE EUROPE oder die Zur Rose-Gruppe seien.Für die beiden Konzerne sei die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland von enormer Bedeutung. Denn laut den Experten von Hauck & Aufhäuser betrage die Online-Penetration bei verschreibungspflichtigen Medikamenten derzeit lediglich 1,5 Prozent. Das Bundesgesundheitsministerium schaffe nun die notwendigen Rahmenbedingungen, um das E-Rezept voranzubringen.Auf der Homepage des Bundesministerium für Gesundheit heiße es: "Für das E-Rezept soll es eine App geben, mit der sich das E-Rezept direkt auf das Smartphone laden lässt. Der Patient kann es dann in einer Apotheke seiner Wahl einlösen. Das kann eine Apotheke vor Ort sein oder eine Online-Apotheke." Doch der entscheidende Punkt für SHOP APOTHEKE EUROPE und Co lägen im Detail des Gesetzentwurfes.Darin heiße es: "Die elektronische Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in der Telematikinfrastruktur wird verpflichtend ab dem 1. Januar 2022 vorgegeben." Ergo: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wolle das E-Rezept als Standard etablieren.Analysten hätten nach den gesetzlichen Vorgaben ihre Kursziele für die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE nach oben angepasst. Kepler Cheuvreux sehe die Papiere nun bei 71,00 Euro (vorher 59,00 Euro) fair bewertet, Mainfirst beziffere das Kursziel sogar jetzt auf 83,00 Euro.Bundesgesundheitsminister Spahn drücke in Sachen E-Rezept mächtig auf die Tube, davon sollten sowohl SHOP APOTHEKE EUROPE als auch die Schweizer Zur Rose-Gruppe langfristig klar profitieren können. Beide Aktien haben ihren Charme und sollten in keinem spekulativ ausgerichteten Depot fehlen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link