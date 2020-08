Zur sich verschlechternden Stimmung seien nun überwiegend negativ aufgefasste Daten aus der Realwirtschaft gekommen. Positive Informationen, wie die in vierter Woche in Folge gefallenen Lagerbestände in den USA seien dagegen weitgehend ignoriert worden. Der Ölpreis habe das bis zur Wochenmitte aber noch recht gut verkraften können und sei bis Mittwoch um die 45 USD pro Fass (Brent) gehandelt worden, also am oberen Rand der seit Anfang August eingeschlagenen Seitwärtsbewegung.



Nervosität sei dann am Donnerstag zum (Video-)Treffen der OPEC+ aufgekommen. Saudi-Arabien habe angekündigt, die Erdölproduktion eventuell länger als bisher geplant zu drosseln. Der Energieminister des Landes habe dabei durchaus dramatische Worte gewählt und die Kollegen "beschworen", in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen. Dies, kombiniert mit dem Hinweis, dass eine Drosselung bis April 2022 oder sogar darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden könne, könnte unbeabsichtigt auch zur Schwächung des Marktes beitragen.



Auf dem Treffen seien Mitgliedsstaaten, die bisher ihren Kürzungsbeitrag noch nicht vollumfänglich geliefert hätten, aufgefordert worden, bis Ende August einen Plan vorzulegen, wie sie das bis Ende September nachholen möchten; inwieweit dies zur vier Wochen zuvor beschlossenen Ausweitung der Fördermenge des Kartells passe, sei zurzeit noch nicht klar. Jedenfalls hätten die Ölpreise im Tagesverlauf einen Schwächeanfall erlitten und seien runter bis 44,05 USD pro Fass (Brent) gegangen.



Der am Freitag bekannt gegebene Einkaufsmanagerindex für die Euro-Zone habe deutlich unter den Erwartungen gelegen. Daraufhin habe der Ölpreis nachgegeben bis auf 43,60 USD pro Fass (Brent). Die anschließende Erholung bis zum Handelsschluss habe einen Wochenverlust dann nicht mehr verhindert. Wir fühlen uns mit der Entwicklung bestätigt und sehen keine Gründe, an unserer eher vorsichtigen Prognose et-was zu ändern, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 35 vom 24.08.2020) (25.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis verlor auf Wochensicht 2,9% auf 43,41 USD pro Fass Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) (WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt): 1,1%), so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.Im Vergleich zu den wilden Bewegungen, die der Markt seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie erlebt habe, habe der Verlust eher klein angemutet. Trotzdem sei er damit immerhin auf den tiefsten Stand seit Anfang August gesunken. Die weltweit wieder steigenden Infektionszahlen würden offenbar zunehmend ihre Spuren hinterlassen. Insbesondere würden in Europa erneut Reisebeschränkungen ausgesprochen; die Angst vor Schulschließungen und zumindest lokalen Lockdowns sei stärker in den Vordergrund gerückt.