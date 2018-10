Doch richtig kritisch werde es für Aktienmärkte erst, wenn die Inflation in den USA überraschend steigen und/oder sich die Konjunktur in den USA oder in China massiv abschwächen würde. Dies sei allerdings derzeit so nicht zu erwarten. So sollte es in absehbarer Zeit seiner Einschätzung nach auch nicht zum viel befürchteten Crash kommen, sondern bei einer Korrektur bleiben.



Diese Phase könne jedoch durchaus noch länger andauern. Denn zum einen müssten die Aktienmärkte den Zinsnormalisierungsprozess, der in den USA im vollen Gang sei, noch richtig einordnen. Zum anderen lägen die aktuellen Notierungen der wichtigsten Aktienindizes inzwischen alle unter ihren 200-Tage-Linien - ein klares Signal zum Verkaufen.



Die Kurse könnten weltweit also durchaus noch weiter nachgeben, möglicherweise bis Ende November. Bis dahin seien in den USA die von den Märkten mit Spannung erwarteten Mid-Term-Wahlen gelaufen. Außerdem sollte bis dahin klar sein, ob Amerika und China beim G20-Gipfel Fortschritte zur Überwindung ihres Zollkonflikts erzielt hätten oder nicht. (29.10.2018/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte sind weltweit unter Druck. Die Risiken - vor allem die politischen - sind vielfältig: Die umstrittene Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump und die gleichzeitige Überhitzungsgefahr für die amerikanische Wirtschaft, das Italien-Risiko für die Europäische Währungsunion und ein möglicher Wachstumsabschwung in China tragen zur Unsicherheit der Investoren bei, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Darüber hinaus würden die Konjunkturprognosen zusammengestrichen. Zwar sei die Weltwirtschaft unverändert auf Wachstumskurs, doch der verliere an Kraft. Vor allem in Europa, im EM-Raum und hier insbesondere in China seien die Zeiten des beschleunigten Wachstums vorbei. Lediglich in den USA scheine das Bild noch unbeschadet, hier helfe vor allem die US-Steuerreform.