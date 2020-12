Zudem würden Daten über Energieeffizienz und CO2-Emissionen immer leichter verfügbar. Ebenso könnten quantitative Kennzahlen verwendet werden, um den Anteil "grüner Gebäude", die von einer Immobiliengesellschaft betrieben würden, die Energieeffizienz ihrer Vermögenswerte, ihren Wasserverbrauch, ihre Abfallerzeugung usw. einzuschätzen. Mit der sich verbessernden Verfügbarkeit von umweltbezogenen Leistungsindikatoren seien ESG-orientierte Anleger besser in der Lage, Chancen für nachhaltige Anlagen zu erkennen und somit in die für eine künftige kohlenstoffarme Welt am besten positionierten Immobiliengesellschaften zu investieren.



Die Immobilienbranche müsse sich jedoch in naher Zukunft auf noch strengere Normen und Anreize einstellen. Heute hätten Immobilien einen Anteil von etwa 40% an den vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Trotz der bei der Gebäudeeffizienz erzielten Fortschritte nähmen Treibhausgasemissionen aus Gebäuden weltweit immer noch um rund ein Prozent pro Jahr zu. Dies sei auf globale demografische Entwicklungen und den steigenden Anteil der Weltbevölkerung mit Zugang zu besseren Wohnbedingungen zurückzuführen. Auf EU-Ebene müsse das aktuelle Volumen an energetischen Gebäuderenovierungen mehr als verdreifacht werden, um die CO2-Ziele der EU für 2050 zu erreichen. Somit sei der europäische Immobiliensektor als Ganzes mit einer sehr folgenreichen Herausforderung konfrontiert. Es würden erhebliche Investitionen getätigt werden müssen, allein um die Kontinuität der betrieblichen Tätigkeit aufrechtzuerhalten.



Der Immobiliensektor werde sich also in einem beschleunigten Rhythmus weiterentwickeln müssen. Dies sei eine Chance für die auf dem Weg zur Energiewende am weitesten fortgeschrittenen Akteure. Demzufolge würden Unternehmen, die hinterherhinken würden und deren Gebäude mit energetischen Mängeln behaftet seien, Gefahr laufen, dass ihr Immobilienbestand an Wert verliere oder sogar als "Stranded Asset" ende, da künftige Vorschriften es schlicht und einfach verbieten würden, Gebäude mit geringer Energieeffizienz zu vermieten. Ebenso würden Unternehmen, die die Robustheit ihrer Gebäude gegenüber Klimaereignissen (d.h. physische Risiken aufgrund des Klimawandels wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürme) nicht sicherstellen würden, mit erhöhten Versicherungskosten oder geringerer Attraktivität ihrer Gebäude konfrontiert sein, was eine entsprechende Wertminderung nach sich ziehe.



Im Hinblick auf die soziale Säule würden Immobiliengesellschaften, die ein hohes Maß an Service sicherstellen würden, angemessene Mieten verlangen und über einen soliden Prozess für den Umgang mit Sorgen von Mietern haben, eine höhere Vermietungsquote erzielen und ihre "Licence to operate" aufrechterhalten können. Hinsichtlich der Governance könnten Unternehmen, die Rechte von Minderheitsaktionären am besten respektieren und Anreize für eine langfristige Performance schaffen würden, für Anleger interessanter sein. Da ein Umbruch im Immobiliensektor aufgrund von Regulierungsdruck in der Luft liege, würden ESG-Aspekte einen wesentlichen Charakter annehmen. Immobilienunternehmen, die diesen Nachhaltigkeitstrend am besten vorhergesehen hätten, würden die Gewinner von morgen sein und seien damit die Anlagegelegenheit von heute. Die Zukunft des Immobiliensektors werde gewiss nachhaltig sein. (01.12.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des zunehmenden aufsichtsrechtlichen Drucks (energieeffiziente Gebäudestandards, Zertifikate für grüne Gebäude, usw.) und immer häufigeren Fragen seitens der Anleger verbessern viele Immobiliengesellschaften ihre ESG-Berichterstattung und sorgen für mehr Transparenz mit Blick auf ihr nachhaltiges Wirtschaften, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Dies erleichtere die Arbeit von ESG-Analysten in den ESG-Ratingagenturen und Vermögensverwaltungsgesellschaften und mache es somit einfacher, nachhaltige Immobilienstrategien zu entwickeln. Da das gesamte verwaltete Vermögen (AuM), das in nachhaltigen Immobilienstrategien angelegt werde, steige, seien diese Unternehmen zunehmend motiviert, sich an die Nachhaltigkeitsanforderungen anzupassen. Dies setze nach und nach einen Tugendkreis in Gang, der dem Immobiliensektor, nachhaltigen Anlegern und der Gesellschaft als Ganzes zugutekomme. Hierauf verweise Florent Griffon, Spezialist für nachhaltiges Investieren bei DPAM.