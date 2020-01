Diese finde sich aber typischerweise nicht bei den etablierten Automobilherstellern, sondern bei den Anbietern digitaler Plattformen respektive großen Software-Unternehmen. Digitale Kompetenz sei durchaus kostspielig in der Entwicklung und werde nur durch Skaleneffekte profitabel, welche die meisten Automobilproduzenten wohl kaum erreichen würden. Jährlich würden beispielsweise rund 250 Millionen Personal Computer im weitesten Sinne produziert. Die Produktion von Pkw belaufe sich hingegen auf etwa 83 Millionen Einheiten. Es sei kaum vorstellbar, dass es sich für jeden Automobilhersteller rechne, ein eigenes Betriebssystem für seine Modelle zu entwickeln.



Es überrasche nicht, dass auf der Technikmesse CES in Las Vegas nunmehr auch Sony ein eigenes E-Auto präsentiert habe. Dabei gehe es dem Unternehmen wohl weniger um das Auto an sich, sondern um die Elektronik und die Software. Amazon starte zurzeit eine Initiative, um den Sprachassistenten Alexa in Autos zu integrieren, womit E-Commerce mit all seinen Facetten auch dort zur Verfügung stehen könne. Die Beispiele mögen belegen, dass die Wertschöpfung des digitalen Anteils am Auto beständig steigen werde. Wer also daran partizipieren möchte, sollte auf die digitalen Spezialisten setzen, statt auf die etablierten Produzenten. Ähnliches gelte für die Zulieferindustrie. Auch dort sei Digitalisierung Trumpf. Bosch habe bereits angekündigt, bis 2025 alle Produkte mit künstlicher Intelligenz auszustatten.



Die größten Profiteure dieses Trends seien Halbleiterspezialisten, die sich auf die Produktion von speziell für das Auto konzipierte Chips konzentrieren würden. Oft gehe es dabei um die Verknüpfung der analogen mit der digitalen Welt, beispielsweise die Verbindung von Sensoren mit der entsprechenden Rechnerleistung. Gerade bei batteriebetriebenen Autos werde zudem ein hochkomplexes elektronisches System zum Energiemanagement benötigt. Denn die Rechenleistung im Auto nehme seit Jahren rasant zu. Das Bild eines Smartphones auf vier Rädern sei schon nicht mehr so weit hergeholt.



Natürlich habe die Börse die Veränderung der Wertschöpfungsbeiträge sowie der Wachstumsdynamik bereits in den Bewertungen der entsprechenden Unternehmen zum Ausdruck gebracht. Während die traditionellen Automobilunternehmen schon zu einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zu haben seien, würden die digitalen Spezialisten eher bei einem KGV von 30 handeln. (29.01.2020/ac/a/m)





Zuerst die gute Nachricht: Das Auto ist nicht tot, sondern nur etwas in die Jahre gekommen, so Klaus Kaldemorgen, Fondsmanager der DWS.Derzeit werde es einer Verjüngungskur unterzogen. Das Auto der Zukunft werde emissionsfrei fahren, wobei künstliche Intelligenz zunächst den Fahrer unterstütze, um anschließend autonomes Fahren zu ermöglichen. Am Ende werde das Auto zu einem gigantischen vernetzten Datenlieferanten, der ein gesamtes Ökosystem an Dienstleistungen unterstütze.