Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Rohzuckerpreis ist in den letzten beiden Handelstagen um gut 5% gefallen, so die Analysten der Commerzbank.



Zeitweise habe der Preis unterhalb von 13,4 US-Cents je Pfund auf einem 5-Monatstief notiert. Seit Jahresbeginn notiere Zucker mit 11,5% im Minus. Damit weise Zucker, wie schon im letzten Jahr, die schlechteste Preisentwicklung unter den von den Analysten betrachteten Rohstoffen auf. Der gegenüber dem US-Dollar deutlich festere Brasilianische Real hätte eigentlich für einen steigenden Zuckerpreis gesprochen, weil dadurch die brasilianischen Zuckerexporte teurer würden und somit weniger Angebot aus Brasilien an den Markt komme.



Auch der auf einem 3-Jahreshoch notierende Rohölpreis würde für einen höheren Zuckerpreis sprechen. Denn damit erhöhe sich der Anreiz für die brasilianischen Zuckermühlen zur Produktion von Ethanol, was weniger Zuckerrohr für die Zuckerproduktion übrig lasse. Allerdings erwäge die brasilianische Regierung die Abschaffung eines 20%-igen Zolls auf Ethanolimporte aus den USA, die die vorgegebene Quote von 600 Mio. Liter im Jahr übersteigen würden. Damit würde der Anreiz zur Ethanolproduktion in Brasilien sinken und entsprechend mehr Zuckerrohr für die Zuckerproduktion zur Verfügung stehen. Brasilien wolle die im letzten Jahr eingeführte Steuer offenbar wieder abschaffen, wenn die USA ihrerseits das Verbot von Rindfleischimporten aus Brasilien aufheben würden. Dieses Verbot sei von den USA ebenfalls im letzten Jahr als Folge eines Korruptionsskandals in der brasilianischen Fleischindustrie eingeführt worden. (18.01.2018/ac/a/m)