Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

119,50 EUR +1,07% (01.03.2022, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

132,60 USD +5,81% (28.02.2022, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Für den Videokonferenzdienst sei die Zeit des explosiven Wachstums in der Corona-Krise vorbei. Für das laufende Vierteljahr rechne Zoom im Jahresvergleich noch mit einem Umsatzplus von etwa 12% auf rund 1,07 Mrd. Dollar. Ein Jahr zuvor hätten sich die Erlöse noch fast verdreifacht, weil Unternehmen in der Corona-Krise auf Videokonferenzen umgestiegen seien.Angesichts des langsameren Wachstums habe die einstige Zoom-Euphorie der Anleger bereits merklich nachgelassen. Seit dem Kurshöhepunkt im Oktober 2020 habe die Aktie rund drei Viertel ihres Werts verloren. Die Strategie von Zoom sei, die starke Position bei Videokonferenzen zu nutzen, um eine Plattform für Kommunikation in Unternehmen insgesamt zu liefern - z.B. auch für Telefongespräche. Zoom treffe auf Konkurrenz u.a. von Microsoft mit der Plattform Teams, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: