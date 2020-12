Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

402,00 EUR +1,77% (30.11.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

478,36 USD +1,43% (30.11.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst sei im vergangenen Quartal weiter explosiv gewachsen. Den Anlegern gehe das mittlerweile jedoch nicht mehr schnell genug. Die Zoom Video Communications-Aktie sei nach Vorlage der Zahlen um rund 5% gefallen.Zoom Video Communications sei mit der Corona-Krise in eine neue Liga aufgestiegen. Die US-Gesellschaft sollte ursprünglich Videokonferenzen für Unternehmen zur Verfügung stellen. In der Corona-Krise habe allerdings nicht nur die Nutzung in Firmen zugenommen, sondern auch Verbraucher würden zu Zoom für alle möglichen Szenarien greifen - von Familientreffen bis Yoga-Stunden. Das Geld verdiene Zoom Video Communications aber nach wie vor im Geschäft mit größeren Unternehmen.Abo-Erlöse aus dem Geschäft mit neuen Kunden hätten für rund 80% des Umsatzwachstums im vergangenen Quartal gesorgt, habe Finanzchefin Kelly Steckelberg in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. Zugleich müsse Zoom Video Communications mehr Geld für technische Infrastruktur wie Cloud-Kapazitäten ausgeben. Auch investiere das Unternehmen in Marketing, in der Hoffnung, künftiges Wachstum abzusichern. Nach wie vor sei unklar, wie Zoom Video Communications die Popularität bei Verbrauchern zu Geld machen könnte - und wie sich die Nutzerzahlen entwickeln würden, wenn die Corona-Krise vorbei sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link