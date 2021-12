Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

173,68 EUR -0,70% (02.12.2021, 12:09)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

197,71 USD -6,48% (01.12.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (02.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Aktionäre des Videokonferenz-Anbieters hätten auch in dieser Woche wenig Grund zur Freude gehabt. Der Abwärtstrend setze sich weiterhin fort und jetzt habe auch noch Microsoft eine neue Standalone-Version von Teams angekündigt. Die Produktveröffentlichung habe bei der Zoom Video Communications-Aktie am Mittwoch für heftige Kursverluste gesorgt,Microsoft Teams Essentials solle nur 4 USD im Monat kosten und richte sich insbesondere an kleinere Unternehmen. Die Standalone verlange kein Abonnement des kompletten Office-Pakets und biete nur die Kernfunktionen von Teams. So sei etwa auf Extra-Chat-Channel verzichtet und der Fokus voll auf Videocalls gesetzt worden. Damit positioniere sich Teams Essentials noch deutlicher als Zoom-Konkurrent und sei gleichzeitig deutlich billiger. Zoom Pro koste z.B. rund 15 USD im Monat pro Lizenz.Erst die enttäuschenden Quartalzahlen, bei denen das Management vor Schwächen im kommenden Jahr gewarnt habe, wenn Angestellte weltweit wieder ins Büro zurückkehren würden. Und jetzt die verschärfte Wettbewerbssituation beim Kampf um kleinere Firmenkunden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: