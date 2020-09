NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

500,53 USD +1,61% (23.09.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.An der Wall Street habe am Mittwoch der Bär getobt, über alle Sektoren hinweg hätten rote Vorzeichen dominiert. Es gebe kaum noch Aktien, die sich gegen den Gesamtmarkttrend stemmen würden und ihre Gewinne halten könnten. Eine dieser Aktien sei wieder einmal Zoom Video Communications. Der Kurs des Videokonferenzanbieters habe am Mittwoch bei 529 USD ein neues Allzeithoch markiert. Die Aktie profitiere von der Angst der Anleger vor einem neuen Lockdown.Die Kursentwicklung der Zoom Video Communications-Aktie sei unglaublich, genauso wie die Bewertung. Ein KGV dürfte es frühestens im Jahr 2023 geben. Die Anleger seien aber heiß auf den Corona-Profiteur, sodass die Rally noch weitergehen könnte. Die Zoom Video Communications-Aktie eigne sich allerdings nur für erfahrene Trader, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:429,00 EUR +1,90% (23.09.2020, 22:26)